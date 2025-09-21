El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia La actriz estadounidense ha recorrido toda la alfombra roja del Kursaal después de posar para los medios en el photocall

I. Vázquez Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:38

Era la alfombra roja más esperada de esta edición del Zinemaldia y no ha defraudado. En torno a las 18.50 horas, Angelina Jolie ha hecho acto de presencia en el Kursaal, donde una marea de fans le esperaba bajo un auténtico diluvio. La actriz estadounidense ha demostrado toda su simpatía desde que ha pisado la alfombra roja. Su primer gesto ha sido para los seguidores. Una vez que ha descendido del coche oficial ha acudido a saludar a los seguidores que se agolpaban en las vallas. Los más afortunados han sido una pareja que se han podido hacer el primer 'selfie' donostiarra con ella e incluso le han llegado a besar la mano.

Una vez que ha saludado a los fans, Angelina Jolie ha seguido el plan establecido por el Zinemaldia y ha posado en un discreto segundo plano con los demás miembros de la película 'Couture', que compite en la Sección Oficial del Zinemaldia y que se proyecta este domingo por la tarde en el Kursaal. Con una simpatía que ha cautivado a los admiradores que llevaban horas bajo la lluvia, también ha posado sola para los medios gráficos que se encontraban a las puertas del auditorio.

Pero el gesto más espontáneo de la estrella de Hollywood ha llegado en cuanto ha terminado el photocall. Angelina Jolie ha insistido a la responsable del photocall del Zinemaldia que quería volver a la alfombra roja para saludar de nuevo a los fans que llevaban tanto tiempo esperándola parapetados con paraguas y chubasqueros para resguardarse de la intensa lluvia.

En ese momento se ha desatado la locura, Angelina Jolie ha roto todo el plan trazado por el Zinemaldia, ha regresado a la alfombra roja y ha desandado el camino hasta el puente del Kursaal para volver saludando a los admiradores, que no paraban de gritarle y pedirle autógrados. La actriz californiana ha sorprendido a propios y extraños con un gesto espontáneo que quedará para la historia del Festival de Cine de San Sebastián.