Las diez noticias clave de la jornada Estas son las principales informaciones de este miércoles

Carlos Soler, durante un partido del PSG.

DV Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:00 Comenta Compartir

- Real Sociedad: Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

- Vivienda: La firma de hipotecas en Gipuzkoa cierra su segundo mejor semestre en quince años

- Política: Tellado arremete en Donostia contra el PNV y asegura que «solo les importa que Sánchez no les cambie por EH Bildu»

- Luto en el cine: Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

- Tragedia en EEUU: Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católicos en Mineápolis

- Gipuzkoa: Binter amplía hasta marzo de 2026 la conexión entre Tenerife Norte y San Sebastián y pone a la venta los billetes

- San Sebastián: Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

- Atletismo: Irati Mitxelena, seleccionada para el Mundial de Tokio

- Mundo: Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia

- Zinemaldia: De la venganza de una chef a Joan Roca: así será Culinary Zinema