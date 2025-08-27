Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Carlos Soler, durante un partido del PSG. RRSS

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:00

- Real Sociedad: Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

- Vivienda: La firma de hipotecas en Gipuzkoa cierra su segundo mejor semestre en quince años

- Política: Tellado arremete en Donostia contra el PNV y asegura que «solo les importa que Sánchez no les cambie por EH Bildu»

- Luto en el cine: Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

- Tragedia en EEUU: Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católicos en Mineápolis

- Gipuzkoa: Binter amplía hasta marzo de 2026 la conexión entre Tenerife Norte y San Sebastián y pone a la venta los billetes

- San Sebastián: Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

- Atletismo: Irati Mitxelena, seleccionada para el Mundial de Tokio

- Mundo: Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia

- Zinemaldia: De la venganza de una chef a Joan Roca: así será Culinary Zinema

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  6. 6 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  9. 9

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  10. 10 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada