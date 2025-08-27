Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta El Ayuntamiento de San Sebastián pidió anoche al dispositivo que retiraba piedras que construyera una barrera de arena para que el mar no engullera el bar y la terraza

Aingeru Munguía San Sebastián Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:45 Comenta Compartir

Las colas del huracán Erin, que están afectando con un fuerte oleaje a toda la costa desde ayer por la tarde, casi se llevan por delante uno de los chiringuitos de la playa donostiarra de Ondarreta. Una improvisada barrera de arena, construida en la pasada madrugada por el operativo encargado de retirar piedras de la playa, ha impedido que el mar engullera las instalaciones en la marea alta de esta mañana y habrá que ver si es suficiente para para lograr este objetivo en las siguientes horas y días. El temporal de olas se mantiene, pero las mareas vivas remiten lo que podría jugar a favor de esta solución de urgencia.

Euskadi está en aviso amarillo por olas de hasta 2,5 metros desde ayer y los estará a lo largo del día de hoy por un oleaje ciclónico que tiene su origen a 2.000 kilómetros al noroeste de Gran Bretaña, donde están los restos del huracán Erin que amenazó la semana pasada la costa Este de Estados Unidos. La isla de Santa Clara está cerrada desde ayer y hoy también permanecerá sin servicios por el fuerte oleaje.

Esta complicada situación en el mar comenzó a azotar ayer por la tarde la costa vasca, que vive el final de las mareas vivas de finales de agosto. El mar subió más de lo acostumbrado ayer en la marea alta de la tarde. tanto que el agua empezó a alcanzar las instalaciones del chiringuito más occidental de la playa, el ubicado más cerca del Tenis.

Los responsables de esta concesión municipal se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para explicar la situación. Con la marea en retroceso desde las 19.22 h y los equipos para retirar cascotes en la playa desde las 22.30 h, la dirección de Mantenimiento Urbano pidió a la UTE Serkom-Moyua que emplease la retroexcavadora utilizada para las piedras en la construcción de una barrera de arena de 1 metro de altura alrededor del chiringuito.

400 toneladas de piedras

Los responsables de la máquina dudaban de que en la parte alta de la playa, con arena seca, la retroexcavadora pudiera maniobrar bien, pero finalmente pudieron materializar la barrera. No solo eso, sino que además lograron sacar otros 14 camiones de cascotes de la playa (182 toneladas), que sumadas a las 220 del lunes suman más de 400 toneladas de escombros retiradas en dos noches.

El muro de arena ha logrado frenar la entrada de agua a primera hora de esta mañana, en la marea alta de las 07.39 h. Fuentes de Mantenimiento señalaron no obstante que algo de agua entró al bar ayer por la tarde..