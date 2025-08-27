Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasajeros descienden de un vuelo de Binter desde Tenerife a Hondarribia el pasado mes de marzo. Lusa

Binter amplía hasta marzo de 2026 la conexión entre Tenerife Norte y San Sebastián y pone a la venta los billetes

El servicio que iba a finalizar en octubre seguirá operando al menos seis meses más en la misma frecuencia y con precios que, en ocasiones, rondan los 23 euros

A. Algaba

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:38

Buenas noticias para el aeropuerto de San Sebastián y para los viajeros guipuzcoanos que tengan planeado viajar a Tenerife el próximo otoño o invierno. ... Binter, aerolínea que opera la conexión entre Donostia y el aeropuerto de Tenerife Norte, mantendrá la ruta al menos hasta finales de marzo de 2026. La propia Binter ya ha publicado en su web esa ampliación y está comercializando ya esos vuelos a precios que, en algunos casos, rondan los 23 euros.

