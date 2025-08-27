Binter amplía hasta marzo de 2026 la conexión entre Tenerife Norte y San Sebastián y pone a la venta los billetes
El servicio que iba a finalizar en octubre seguirá operando al menos seis meses más en la misma frecuencia y con precios que, en ocasiones, rondan los 23 euros
A. Algaba
Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:38
Buenas noticias para el aeropuerto de San Sebastián y para los viajeros guipuzcoanos que tengan planeado viajar a Tenerife el próximo otoño o invierno. ... Binter, aerolínea que opera la conexión entre Donostia y el aeropuerto de Tenerife Norte, mantendrá la ruta al menos hasta finales de marzo de 2026. La propia Binter ya ha publicado en su web esa ampliación y está comercializando ya esos vuelos a precios que, en algunos casos, rondan los 23 euros.
La conexión con Tenerife Norte ha sido una de las novedades de esta temporada de verano en el aeródromo guipuzcoano junto a la ruta internacional operada por British Airways entre Donostia y Edimburgo, la cual finalizó el pasado 29 de julio.
La ruta entre Tenerife Norte y San Sebastián se estrenó el pasado 31 de marzo y se anticipaba que la campaña se cerrara el 24 de octubre, aunque la buena acogida de la misma ha hecho que Binter prolongue al menos seis meses más la conexión hasta completar un año completo. A estas alturas se pueden adquirir billetes para volar a Tenerife Norte desde Hondarribia hasta el 26 de marzo del próximo año.
Las conexiones mantienen, a priori, los mismos días y horarios fijados hasta el momento, los lunes y viernes. Los lunes el primer vuelo parte de Tenerife Norte a las 8.15 horas y aterriza a las 12.20 en Hondarribia, mientras que el segundo vuelo, el de vuelta, sale a las 13.00 horas para llegar a Tenerife a las 15.25.
El viernes, por su parte, el vuelo de Binter sale de Tenerife a las 14.05 y aterrizará a las 18.10 en el aeropuerto de San Sebastián, de donde parte de vuelta a Canarias a las 18.50 con llegada a las 21.15 horas. La duración del vuelo de Tenerife a San Sebastián es de 3h05 y el inverso, de Gipuzkoa a Canarias, de 3h25.
Seguirá también el vuelo a Canarias
Además, Binter también continúa operando la conexión entre Gran Canaria y Donostia. Esos vuelos, que llevan fieles desde 2021, ofrecen una conexión entre la isla y Gipuzkoa los jueves y domingos.
El propio responsable de la aerolínea, Samuel Ferrera, explicó a DV que el lanzamiento de la conexión entre Tenerife Norte y San Sebastián respondía a la justificación de que seis de cada diez personas que viajaban a Gran Canaria desde Gipuzkoa con Binter, se subían después a otro vuelo para conectar con Tenerife. Además, para el próximo 2026 Ferrera no descartaba explorar conexiones con otras islas de Canarias.
