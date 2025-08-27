Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católica en Mineápolis

Un tirador ha sembrado el pánico este miércoles por la mañana en la ciudad de Mineápolis (Estados Unidos) al abrir fuego contra varias personas en ... las inmediaciones de una iglesia y un colegio católicos. El presunto autor de los disparos, que ha provocado tres muertos y veinte heridos, ha sido abatido por la Policía poco después del ataque, que ha tenido lugar durante la llegada de los niños a clase. Entre las víctimas mortales se encuentra el tirador y también dos niños.

El suceso se ha registrado en la Iglesia de la Anunciación, que también alberga una escuela primaria con estudiantes desde preescolar hasta octavo grado, cuando un hombre vestido de negro irrumpió en una misa en la que se encontraban escolares y abrió fuego con un rifle semiautomático contra los feligreses allí presentes. Este lunes había sido el primer día de clase, según habían anunciado en redes sociales el centro.

La primera llamada a la Policía se produjo a las 8.27 hora local, poco después de que arrancara la ceremonia para los alumnos prevista para las 8.15, según ha revelado el canal Fox 9. El departamento de policía de Richfield, un suburbio limítrofe con Mineápolis, ha trasladado a este medio que el incidente se ha saldado con 20 víctimas, de las cuáles por el momento no se ha desvelado si hay algún muerto o sólo habría heridos.

Se trata del cuarto tiroteo en apenas 24 horas en esta ciudad del Estado de Minnesota. Entre el martes y el miércoles, tres personas habían muerto por disparos en tres incidentes armados y al menos ocho personas también han sufrido heridas de bala en esos incidentes.

«Me han informado de un tiroteo en la escuela católica de la Anunciación y seguiré proporcionando información actualizada a medida que tengamos más datos (...) Rezo por nuestros hijos y profesores, cuya primera semana de clase se ha visto empañada por este horrible acto de violencia», ha escrito el gobernador de Minnestosa, Tim Walz, en X.

Poco después, el consistorio comunicaba que la situación había sido controlada. «No hay ninguna amenaza activa para la comunidad en este momento. El tirador está controlado. Permanezcan lejos de la zona afectada para permitir que el personal de emergencias atienda a las víctimas», ha afirmado el Ayuntamiento de la ciudad en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado también sobre lo ocurrido: «Me han informado detalladamente sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota. El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar de los hechos. La Casa Blanca seguirá vigilando esta terrible situación. ¡Únanse a mí para rezar por todos los afectados!».

El tiroteo se produce tras una oleada de falsas alarmas sobre tiradores activos en campus universitarios de todo el país, coincidiendo con el regreso de los estudiantes tras las vacaciones de verano.