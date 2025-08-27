La firma de hipotecas se dispara un 30% en Gipuzkoa en junio por la bajada de los tipos de interés

El mercado inmobiliario de Gipuzkoa continúa viviendo un boom. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el territorio ... se formalizaron 594 hipotecas en junio, lo que representa un aumento del 29,6% respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la segunda mayor subida registrada en los territorios vascos, sólo por detrás de la de Álava, donde el número de nuevas polizas se ha disparado un 36%, mientras que el alza en Bizkaia ha sido más discreta: un 17%. Si ponemos la lupa en el acumulado del año, la constitución de hipotecas también vive un gran momento. La subida en este aspecto es del 21%. En el conjunto de Euskadi, la media es del 24% en junio y del 37% en el primer semestre.

El mercado hipotecario de Gipuzkoa vive un momento de fuerte dinamismo, impulsado en buena medida por la relajación de los tipos de interés tras más de un año de encarecimiento del crédito. La expectativa de que el Banco Central Europeo mantenga la senda de bajadas iniciada en primavera está devolviendo confianza a los compradores, que habían pospuesto la decisión de endeudarse en plena escalada de tipos. A ello se suma una cierta estabilización de los precios de la vivienda, lo que genera un contexto más favorable para la formalización de nuevas hipotecas.

Otro factor a tener en cuenta es la fortaleza de la demanda en Gipuzkoa, un territorio donde la oferta de vivienda es limitada y la presión demográfica se mantiene. En definitiva, la combinación de financiación más accesible, expectativas de estabilidad económica y una demanda sólida explica que Gipuzkoa esté experimentando uno de los repuntes más notables del país en materia hipotecaria.

En País Vasco, por su parte, se prestaron en junio 313,91 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas, un 31,69% más del capital prestado que en el mismo mes de hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 19,3%.

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un aumento en todas las regiones con Aragón (+96,76%), Extremadura (+65,34%) y Cantabria (+63,27%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 0,71%.