Una mujer pasa por delante del escaparate de una agencia inmobiliaria. Usoz

La firma de hipotecas se dispara un 30% en Gipuzkoa en junio por la bajada de los tipos de interés

En el territorio se formalizaron casi 600 operaciones, mientras que en el acumulado del año el aumento es del 21%

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:11

El mercado inmobiliario de Gipuzkoa continúa viviendo un boom. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el territorio ... se formalizaron 594 hipotecas en junio, lo que representa un aumento del 29,6% respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la segunda mayor subida registrada en los territorios vascos, sólo por detrás de la de Álava, donde el número de nuevas polizas se ha disparado un 36%, mientras que el alza en Bizkaia ha sido más discreta: un 17%. Si ponemos la lupa en el acumulado del año, la constitución de hipotecas también vive un gran momento. La subida en este aspecto es del 21%. En el conjunto de Euskadi, la media es del 24% en junio y del 37% en el primer semestre.

