Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La AP-8 vuelve a registrar siete kilómetros de retenciones en la muga
La donostiarra Irati Mitxelena, en uno de sus saltos en el Campeonato de España en Tarragona. RFEA / SPORTMEDIA
Atletismo

Irati Mitxelena, seleccionada para el Mundial de Tokio

La donostiarra y María Vicente, que también es entrenada por Ramón Cid, han sido incluidas en la lista de 56 atletas de la selección que van a Japón

Karel López

Karel López

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

No sin sufrimiento, pero el atletismo guipuzcoano tendrá representación en el Campeonato del Mundo de Tokio. Las de Irati Mitxelena y María Vicente han sido ... clasificaciones cocinadas a fuego lento, despacito pero con buena letra. Y tanto la saltadora de longitud como la combinera podrán estar finalmente en Japón del 13 al 21 de septiembre en la cita atlética más importante del año. Billetes peleados hasta el último momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 La ola de Belharra, una de las más espectaculares de Europa, aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  10. 10

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irati Mitxelena, seleccionada para el Mundial de Tokio

Irati Mitxelena, seleccionada para el Mundial de Tokio