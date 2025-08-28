Irati Mitxelena, seleccionada para el Mundial de Tokio

No sin sufrimiento, pero el atletismo guipuzcoano tendrá representación en el Campeonato del Mundo de Tokio. Las de Irati Mitxelena y María Vicente han sido ... clasificaciones cocinadas a fuego lento, despacito pero con buena letra. Y tanto la saltadora de longitud como la combinera podrán estar finalmente en Japón del 13 al 21 de septiembre en la cita atlética más importante del año. Billetes peleados hasta el último momento.

La Federación Española de Atletismo ofreció este miércoles la lista de seleccionados y, en ella, figuran las dos pupilas de Ramón Cid en San Sebastián, además de otros 54 atletas (30 mujeres en total y 26 hombres). También han sido convocados los vizcaínos Aitana Rodrigo (4x100) y Markel Fernández (4x400 mixto). La velocista, campeona de España de 100 metros en Tarragona hace menos de un mes, se ejercita también en la capital guipuzcoana, donde ahora vive, a las órdenes de Valentín Rocandio.

Un pase en el último salto

Tras varios intentos muy cercanos a los 6,70 metros que la RFEA exigía para poder acudir al Mundial (además de entrar vía World Ranking), Irati Mitxelena logró en el último salto de la última competición, en Guadalajara, la mínima. Fue el premio a la constancia para la donostiarra del Atlético San Sebastián. Durante prácticamente toda la temporada ha estado dentro por ranking, pero faltaba el remate de esa marca de competitividad que la RFEA exige como extra a sus atletas y que ha hecho que la lista se haya reducido a 56 cuando podian haber sido más de 60 los convocados por España. Un clásico de los últimos años que continúa siendo polémico.

El caso de María Vicente es diferente. El año pasado, cuando peleaba por todo en el pentatlón del Mundial indoor y cuando mejor estaba, la combinera nacida en Cataluña y afincada ya desde hace un lustro en Gipuzkoa, sufrió una dolorosa rotura del tendón de Aquiles. Sus opciones de medalla en el Mundial se esfumaron y se pasó más de un año sin poder competir. Tras un duro trabajo de recuperación, y no sin problemas por el camino en forma de molestias y miedos, la plusmarquista española ha logrado estar entre las 24 mejores en el heptatlón después de varias renuncias gracias a sus actuaciones en Gotzis y el Campeonato de España de Tarragona, clasificándose así para la competición más importante del curso.

Con Jordan Díaz y María Pérez

Como se esperaba, en la lista de 56 para el Mundial no está Ana Peleteiro. Pero sí que están otros destacados atletas como los campeones olimpicos Jordan Díaz (tras su oro en el triple en París solamente compitió en el Campeonato de España) y María Pérez en 20 y 35 kilómetros marcha. También se espera que esté en la complicada pelea el cántabro Mohamed Attaoui (800 metros), ahora en un gran estado de forma.