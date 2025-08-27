De Joan Roca a una venganza en la cocina: esto es el Culinary Zinema

De un peculiar restaurante del barrio bonaerense de Boca a la trayectoria de Joan Roca, del texano que se enamoró de la gastronomía vietnamita a ... la venganza de una cocinera tailandesa, el ciclo del Zinemaldia Culinary Zinema vuelve a proponer un año más una vuelta al mundo de los fogones. En esta ocasión, será a través de cinco películas, tanto documentales como de ficción, pero de sólo cinco cenas, ya que la del lunes 22 se ha suprimido para que no se solape con otro evento gastronómico enmarcado en el propio Festival. Las entradas solo para las proyecciones (al precio habitual) y para las proyecciones y las cenas (85 euros) salen a la venta este viernes. El aforo es de 80 personas, excepto para una cena, que será de 60.

Los directores del Zinemaldia y del Basque Culinary Center, José Luis Rebordinos y Joxe Mari Aisega, respectivamente, se han encargado de presentar una sección se inaugurará con la película de ficción 'Morte cucina', del tailandés Pen-Ek Ratanaruang, en torno a la camarera Sao. Su tranquila vida tranquila se interrumpe cuando encuentra con el hombre que la hirió profundamente, tanto física como emocionalmente. Sao decide vengarse, atrapando a su agresor mediante su dominio de la cocina tailandesa.

La clausura correrá a cargo del documental de Jorge Fernández Mayoral y Virgina Jönas Urigüen 'Uno de los nuestros. El legado de Joan Roca visto por 70 estrellas Michelin', en el que veinte 20 cocineros, capitaneados por Dani García, se reúnen para realizar una cena que repase el legado de Joan Roca. «Un viaje por las cocinas más prestigiosas de España para buscar influencias y enseñanzas del Celler que nos permite hacer un retrato único de la figura de Joan».

En la cinta argentina 'Jota Urondo, un cocinero impertinente', Mariana Erijimovich y Juan Villegas ofrecerán un retrato del peculiar cocinero Javier Urondo y su no menos singular establecimiento del barrio de Boca. Hijo de Paco Urondo, destacado poeta y militante político, asesinado por la dictadura militar en 1976, el documental relata la historia del restaurante de Javier, «desde el cual resignifica un legado y una pertenencia y los convierte en un acto de resistencia. Una película sobre la comida como reservorio cultural y familiar».

La francesa 'MAM', de Nan Feix, cuenta la historia de un chef autodidacta de un pequeño pueblo de Texas, en su traslado a Nueva York con un solo objetivo: abrir su propio restaurante. Mientras compagina trabajos esporádicos y perfecciona recetas en secreto en la cocina de un sótano, el tiempo y el dinero se le van acabando. La sección se completa con 'Tetsu, Txispa, Hoshi', de Jon Arregui, centrada en el periplo vital de Tetsuro Maeda, desde su Tokio Natal hasta la apertura de su restaurante Txispa –una estrella Michelin–, en el Valle de Atxondo.