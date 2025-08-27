Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Uno de los nuestros. El legado de Joan Roca visto por 70 estrellas Michelin' clausurará la sección.
Zinemaldia

De Joan Roca a una venganza en la cocina: esto es el Culinary Zinema

El viernes salen a la venta las entradas para el ciclo del Festival, que incluye este año cinco películas y cuatro cenas

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:10

De un peculiar restaurante del barrio bonaerense de Boca a la trayectoria de Joan Roca, del texano que se enamoró de la gastronomía vietnamita a ... la venganza de una cocinera tailandesa, el ciclo del Zinemaldia Culinary Zinema vuelve a proponer un año más una vuelta al mundo de los fogones. En esta ocasión, será a través de cinco películas, tanto documentales como de ficción, pero de sólo cinco cenas, ya que la del lunes 22 se ha suprimido para que no se solape con otro evento gastronómico enmarcado en el propio Festival. Las entradas solo para las proyecciones (al precio habitual) y para las proyecciones y las cenas (85 euros) salen a la venta este viernes. El aforo es de 80 personas, excepto para una cena, que será de 60.

