Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este lunes
DV
Lunes, 25 de agosto 2025, 20:54
- Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
- Goazen Reala!: «Con Jon Gorrotxategi, la Real Sociedad cobra más sentido»
- Política: EH Bildu y ERC refuerzan su alianza para hacer frente a la «ola reaccionaria del Estado español»
- San Sebastián: Arrestado por hospedarse en tres hoteles de Donostia y cargar el importe a las víctimas de sus estafas de 'smishing'
- Economía: El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
- Real Sociedad: Oficial: Pacheco, cedido al Alavés
- Mundo: Un doble ataque contra un hospital en Gaza mata a 20 personas, entre ellas 5 periodistas
- Gipuzkoa: El envejecimiento de la población impulsa la demanda de las estancias respiro en verano
- Suceso: Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun
- Gipuzkoa Basket: La afición acompaña al equipo desde el primer día
