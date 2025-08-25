Las diez noticias clave de la jornada Estas son las principales informaciones de este lunes

- Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer

- Goazen Reala!: «Con Jon Gorrotxategi, la Real Sociedad cobra más sentido»

- Política: EH Bildu y ERC refuerzan su alianza para hacer frente a la «ola reaccionaria del Estado español»

- San Sebastián: Arrestado por hospedarse en tres hoteles de Donostia y cargar el importe a las víctimas de sus estafas de 'smishing'

- Economía: El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones

- Real Sociedad: Oficial: Pacheco, cedido al Alavés

- Mundo: Un doble ataque contra un hospital en Gaza mata a 20 personas, entre ellas 5 periodistas

- Gipuzkoa: El envejecimiento de la población impulsa la demanda de las estancias respiro en verano

- Suceso: Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

- Gipuzkoa Basket: La afición acompaña al equipo desde el primer día