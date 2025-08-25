Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Verónica Echegui en el Festival de Cine de San Sebastián en 2024. Zinemaldia

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:54

- Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer

- Goazen Reala!: «Con Jon Gorrotxategi, la Real Sociedad cobra más sentido»

- Política: EH Bildu y ERC refuerzan su alianza para hacer frente a la «ola reaccionaria del Estado español»

- San Sebastián: Arrestado por hospedarse en tres hoteles de Donostia y cargar el importe a las víctimas de sus estafas de 'smishing'

- Economía: El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones

- Real Sociedad: Oficial: Pacheco, cedido al Alavés

- Mundo: Un doble ataque contra un hospital en Gaza mata a 20 personas, entre ellas 5 periodistas

- Gipuzkoa: El envejecimiento de la población impulsa la demanda de las estancias respiro en verano

- Suceso: Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

- Gipuzkoa Basket: La afición acompaña al equipo desde el primer día

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  9. 9 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue
  10. 10

    Reacción que sabe a poco

