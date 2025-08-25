Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Gorrotxategi debutó con la Real Sociedad en Anoeta ante el Espanyol.
Jon Gorrotxategi debutó con la Real Sociedad en Anoeta ante el Espanyol.
Goazen Reala!

«Con Jon Gorrotxategi, la Real Sociedad cobra más sentido»

Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González, periodistas de El Diario Vasco, analizan las claves del encuentro ante el Espanyol, al tiempo que valoran las posibles entradas y salidas del equipo

Maite Jiménez
Ángel López
Miguel González

Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:57

La Real Sociedad no pudo pasar del empate ante el Espanyol en el que era el estreno de la temporada en Anoeta. Los de Sergio se encontraron con un 0-2 inesperado en el marcador, lo que dejaba muy cuesta arriba el encuentro. Sin embargo, en la segunda mitad supieron sobreponerse y en apenas diez minutos lograron establecer la igualdad... Un resultado que hubiera podido ser aún mejor si los txuri-urdin hubieran tenido una mayor puntería en los metros finales.

Al respecto, Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González, periodistas de El Diario Vasco, analizan las claves del partido de Anoeta, al tiempo que destacan el estreno de Jon Gorrotxategi. También aprovechan para analizar la situación real de la plantilla a la espera de lo que suceda con futbolistas como Sadiq, Becker u Odriozola en los últimos días del mercado de fichajes.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  9. 9

    Reacción que sabe a poco
  10. 10 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Con Jon Gorrotxategi, la Real Sociedad cobra más sentido»