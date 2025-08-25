«Con Jon Gorrotxategi, la Real Sociedad cobra más sentido»

La Real Sociedad no pudo pasar del empate ante el Espanyol en el que era el estreno de la temporada en Anoeta. Los de Sergio se encontraron con un 0-2 inesperado en el marcador, lo que dejaba muy cuesta arriba el encuentro. Sin embargo, en la segunda mitad supieron sobreponerse y en apenas diez minutos lograron establecer la igualdad... Un resultado que hubiera podido ser aún mejor si los txuri-urdin hubieran tenido una mayor puntería en los metros finales.

Al respecto, Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González, periodistas de El Diario Vasco, analizan las claves del partido de Anoeta, al tiempo que destacan el estreno de Jon Gorrotxategi. También aprovechan para analizar la situación real de la plantilla a la espera de lo que suceda con futbolistas como Sadiq, Becker u Odriozola en los últimos días del mercado de fichajes.

