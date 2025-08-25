Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada

J. Falcón San Sebastián Lunes, 25 de agosto 2025, 12:56 Comenta Compartir

El mundo del cine se viste de luto. Este lunes se ha conocido que la actriz Verónica Echegui falleció ayer a la edad de 42 años en Madrid, a consecuencia de una enfermedad por la que llevaba unos días ingresada en el Hospital 12 de Octubre. Su partida deja un profundo vacío en la industria cinematográfica y televisiva española, que pierde a una de sus figuras más talentosas y versátiles de los últimos años. Su último trabajo, estrenado este mismo verano, fue como protagonista de la serie 'A muerte', en la que interpretaba a una mujer embarazada que se replanteaba toda su vida.

Habitual visitante con sus trabajos del Festival de Cine de San Sebastián, protagonizó 'El patio de mi cárcel', la ópera prima de Belén Macías que compitió por la Concha de Oro en 2008. El año pasado también estuvo en Donostia con el cortometraje 'Estepas'.

Nacida como Verónica Fernández de Echegaray el 16 de junio de 1983 en Madrid, de familia materna de origen guipuzcoano, Echegui mostró desde niña una clara vocación por la actuación. Tras finalizar el instituto, ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de la capital. Sus primeros pasos en la pantalla fueron con pequeños papeles en series de televisión como 'Una nueva vida' en 2003 y 'Paco y Veva' en 2004, antes de debutar en el cine con el cortometraje 'Cerrojos' en 2004.

El verdadero despegue de su carrera llegó en 2006 con su papel protagonista en la película de Bigas Luna, 'Yo soy la Juani'. Bigas Luna, conocido por descubrir talentos como Penélope Cruz y Javier Bardem, eligió a Echegui entre 3.000 actrices, destacando su autenticidad al presentarse a la prueba con un chándal amarillo del Bershka, «perfecto para encarnar al personaje». Esta interpretación le valió su primera nominación a los Premios Goya como Mejor Actriz Revelación en 2007 y el Premio Sant Jordi a la Mejor Actriz en película española.

Verónica Echegui: roles complejos y diversos

A partir de este éxito, la carrera de Echegui no dejó de crecer, demostrando su capacidad para asumir roles complejos y diversos. En el cine, fue nominada a Mejor Actriz protagonista en los Goya por su trabajo en 'El patio de mi cárcel' (2008) y 'Katmandú, un espejo en el cielo' (2011), ganando por esta última un Premio Gaudí. También destacó en películas como 'La gran familia española' (2013), por la que recibió una nominación a Mejor Actriz de Reparto en los Goya y Feroz, 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' (2016), y 'Explota Explota' (2020), que le valió el Premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto y una nominación al Goya.

Su impacto no se limitó a la gran pantalla; Echegui también tuvo una notable presencia en televisión. Participó en series como la británica 'Fortitude' (2015-2017), 'Apaches' (2017), 'Trust' (2018), 'Días de Navidad' (Netflix, 2019), '3 Caminos' (Amazon Prime Video, 2021) e 'Intimidad' (Netflix, 2022), por la que fue nominada a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie en los Premios Platino. Su versatilidad la llevó a interpretar diversos papeles en grandes éxitos como 'Cuéntame', 'Paquita Salas' o 'Intimidad', rodada en Euskadi.

Labor como directora y guionista

Más allá de la actuación, Verónica Echegui también se aventuró en la dirección y el guion. Su cortometraje 'Tótem loba' (2021), inspirado en una experiencia personal, recibió el Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción en 2022, un hito en su carrera que demostraba su talento detrás de las cámaras.

Ampliar Verónica Echegui en el Festival de Cine de San Sebastián de 2022, edición en la que presentó 'Historias para no contar', dirigida por Cesc Gay. I. Royo

En el ámbito personal, mantuvo una relación sentimental con el actor Álex García, a quien conoció durante el rodaje de la película 'Seis puntos sobre Emma'. La actriz estaba involucrada en los últimos tiempos en varios proyectos, como las películas 'Justicia artificial' y 'Yo no soy esa', ambas estrenadas en 2024, y la serie 'A muerte' para Apple TV+, que se ha estrenado este mismo año en dicha plataforma y hace un mes en Atresplayer.

Su visión de la muerte

Verónica Echegui ha sido una figura respetada en el sector audiovisual español por su compromiso con proyectos de calidad y su habilidad para interpretar personajes con profundidad. Precisamente al hilo de su último trabajo en la serie 'A muerte', en una entrevista en la revista 'Fotogramas' hablaba sobre cómo aborda su personaje este concepto y cómo lo veía ella: «No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. De hecho, no recuerdo ningún curso desde parvulitos en que nos hablarán de la muerte. Me pregunto cómo la viviríamos si nos hubieran hablado de ello desde la confianza y desde otro punto de vista, quizás desde la fe en una vida que continúa o que es eterna. Que nos plantearán cuestiones y nos familiarizaran desde pequeños con la muerte porque es algo que vamos a afrontar».

Más adelante, en la misma publicación, añadía que «creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento».

La capilla ardiente se ubicará en el Hospital de La Paz de Madrid y su familia ha pedido intimidad en estos momentos tan duros para ellos.