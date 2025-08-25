Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La primera visita de Verónica Echegui al Zinemaldia, en 2008, junto al donostiarra Gorka Merchan y los actores Carmelo Gómez y Juan José Ballesta. José Mari López

Verónica Echegui, la actriz 'explosiva' que también alzó la voz en Donostia

La intérprete madrileña, fallecida a los 42 años, acudió en varias ocasiones al Zinemaldia, donde llegó a afimar: «Aquí se me escucha de otra forma»

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:55

Verónica Echegui no pidió permiso. Nunca lo hizo. Ni siquiera cuando vistió aquel chillón chándal amarillo de Bershka para incendiar la pantalla con 'Yo soy ... la Juani', por expresa orden de Bigas Luna. Tampoco lo hizo años después, cuando, ya convertida en actriz consagrada e incómodamente libre, exigía a gritos —sin alzar la voz— que los Goya la mirasen de frente. Finalmente, lo consiguió, aunque no como actriz, pese a sus cuatro nominaciones. En 2022, subió al escenario con los ojos enrojecidos y el pulso firme para recoger el cabezón al Mejor Cortometraje de Ficción por 'Tótem loba'. Allí besó a su pareja, Álex García, mientras, en un arranque de ternura y coraje, le espetó al presidente Pedro Sánchez que no tenía excusa para no ver su corto. Fue ovacionada. No por provocadora, sino por ser, como siempre, ferozmente ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  2. 2 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada
  3. 3

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  4. 4

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  7. 7 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  8. 8

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  9. 9

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  10. 10

    Reacción que sabe a poco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Verónica Echegui, la actriz 'explosiva' que también alzó la voz en Donostia

Verónica Echegui, la actriz &#039;explosiva&#039; que también alzó la voz en Donostia