Las reacciones a la muerte de Verónica Echegui
Numerosos compañeros de profesión han querido mostrar sus condolencias a los allegados de la actriz
DV
Lunes, 25 de agosto 2025, 15:23
La muerte de la actriz Verónica Echegui ha consternado al mundo de la interpretación. Numerosos compañeros de profesión han querido mostrar sus condolencias a los allegados de la actriz. Pero no han sido los únicos. Otros rostros conocidos, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también han compartido un mensaje de cariño por la conocida intérprete en redes sociales.
Pedro Sánchez
Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2025
Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos.https://t.co/bZQ6d4SSHa
Festival de Cine de San Sebastián
💔 Profunda tristeza ante la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, actriz de enorme talento por quien sentimos gran cariño y admiración. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amig@s y compañer@s.— Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) August 25, 2025
DEP 🙏 pic.twitter.com/0gttofopAn
Unión de actores y actrices
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años.— Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 25, 2025
Descansa en paz pic.twitter.com/jtEm9casWL
Academia de Cine
Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Nominada en cinco ocasiones en los Goya, en 2022 se hizo con el premio a Mejor Cortometraje de Ficción, en calidad de directora.https://t.co/EL8GTbEe1J pic.twitter.com/sbc1hoR6Tk— Academia de Cine (@Academiadecine) August 25, 2025
Premios Feroz
Compartimos la conmoción por el fallecimiento de Verónica Echegui, actriz extraordinaria y ganadora de un Premio Feroz en 2021 por la película ‘Explota, Explota’. Un abrazo y todo nuestro cariño para la familia y amigos de Verónica. pic.twitter.com/U3sq5RTXzB— Premios Feroz (@PremiosFeroz) August 25, 2025
SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)
🎥Un abrazo 🫂a los familiares y amigos de nuestra socia la actriz, directora y guionista #VeronicaEchegui. ¡Que la tierra te sea leve, Verónica ! D.E.P.— SGAE (@sgaeactualidad) August 25, 2025
copyright📷 web Verónica Echegui pic.twitter.com/BMGiu5Avt9
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.