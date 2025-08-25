Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las reacciones a la muerte de Verónica Echegui

Numerosos compañeros de profesión han querido mostrar sus condolencias a los allegados de la actriz

DV

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:23

La muerte de la actriz Verónica Echegui ha consternado al mundo de la interpretación. Numerosos compañeros de profesión han querido mostrar sus condolencias a los allegados de la actriz. Pero no han sido los únicos. Otros rostros conocidos, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también han compartido un mensaje de cariño por la conocida intérprete en redes sociales.

Pedro Sánchez

Festival de Cine de San Sebastián

Unión de actores y actrices

Academia de Cine

Premios Feroz

SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)

María Castro

Elena Rivera

Carolina Bang

Bibiana Fernández

