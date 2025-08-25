Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 15 muertos, entre ellos 4 periodistas

Israel continúa con su ofensiva sobre la Franja mientras espera a tener a los 60.000 reservistas llamados a filas en sus puestos para tomar ... Ciudad de Gaza. Uno de sus últimos objetivos ha sido el hospital Nasser, en el sur del enclave, donde los ataques hebreos han matado este lunes a una quincena de personas, entre ellas cuatro periodistas, según las informaciones iniciales ofrecidas por el Ministerio de Salud.

Las autoridades gazatíes han explicado que el complejo hospitalario, situado en Jan Yunis, ha sufrido un doble bombardeo. El primer impacto se produjo sobre la cuarta planta del centro sanitario, el principal de la zona, y el segundo se registró al mismo tiempo que llegaban las ambulancias para atender a las víctimas. Entre ellas se ha encontrado sin vida a cuatro periodistas: Hussam al-Masri, de la agencia Reuters, Mohammad Salama, de la televisión catarí Al Jazeera, Mariam Abu Daqqa, que trabajaba para AP, entre otros medios, y Moaz Abu Taha, de la cadena estadounidense NBC.

Ni el ejército israelí ni el gabinete liderado por Benjamín Netanyahu se han pronunciado por ahora sobre el incidente en la Franja, que no es el primero que se salda con varios periodistas muertos. Hace apenas tres semanas Reuters perdió a otros tres trabajadores en el enclave, donde ya han fallecido unas 62.700 personas desde que comenzó la ofensiva hebrea tras los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás.

El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, insta a Netanyahu a aceptar el acuerdo con Hamás que contempla la liberación de rehenes

El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, ha exigido este lunes al primer ministro que acepte «ya» el acuerdo que está sobre la mesa y que cuenta con el visto bueno de los islamistas. El pacto permitiría la liberación de los rehenes que siguen en la Franja, cuya vuelta a casa, según el propio Zamir, se encuentra en riesgo por la operación para tomar el control de Ciudad de Gaza. Su ocupación supone una «grave amenaza para la integridad física» de los cautivos, ha subrayado. Sus críticas a este plan no son nuevas aunque ahora consiera que las fuerzas hebreas «son capaces» de llevarlo adelante con éxito.