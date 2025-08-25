Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un fotógrafo herido en el ataque al hospital Nasser, en Jan Yunis. AFP

Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 15 muertos, entre ellos 4 periodistas

Las autoridades de la Franja han explicado que el primer impacto afectó a la cuarta planta del complejo Nasser, en Jan Yunis, y que el segundo se produjo a la vez que llegaban las ambulancias

T. Nieva

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:53

Israel continúa con su ofensiva sobre la Franja mientras espera a tener a los 60.000 reservistas llamados a filas en sus puestos para tomar ... Ciudad de Gaza. Uno de sus últimos objetivos ha sido el hospital Nasser, en el sur del enclave, donde los ataques hebreos han matado este lunes a una quincena de personas, entre ellas cuatro periodistas, según las informaciones iniciales ofrecidas por el Ministerio de Salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  2. 2

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  3. 3

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  4. 4

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  7. 7

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  8. 8

    Reacción que sabe a poco
  9. 9

    Zierbena avisa a Orio y Getaria roza la bandera
  10. 10

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 15 muertos, entre ellos 4 periodistas

Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 15 muertos, entre ellos 4 periodistas