Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las diez noticias clave de la jornada
Dos jóvenes caminan con sacos de ayuda humanitaria a los hombros en Gaza. AFP

Netanyahu retrasa la invasión de Ciudad de Gaza hasta contar con los 60.000 reservistas movilizados

La entrada por tierra a gran escala se espera para mitad de septiembre, pero en las próximas horas se ordenará la evacuación a la población la zona

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:11

La declaración de hambruna en Ciudad de Gaza realizada el viernes por Naciones Unidas supone una «mentira» para Benjamín Netanyahu y, ajeno a la falta ... de alimentos que ha causado la muerte de decenas de personas en el conjunto de la Franja desde el inicio de la ofensiva, el primer ministro israelí ha pedido al ejército que aceleren los planes para invadir la que llama «capital de Hamás», en referencia al principal núcleo urbano del enclave. El Canal 12 de la televisión hebrea, citando fuentes militares, adelantó que la entrada por tierra a gran escala en la zona no se producirá hasta mediados de septiembre, una vez hayan regresado a sus puestos los 60.000 reservistas movilizados esta misma semana. En las próximas horas se dará la orden de evacuación a la población. Se estima que cerca de un millón de palestinos sobreviven en este punto y ya no hay un lugar seguro al que puedan escapar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Netanyahu retrasa la invasión de Ciudad de Gaza hasta contar con los 60.000 reservistas movilizados

Netanyahu retrasa la invasión de Ciudad de Gaza hasta contar con los 60.000 reservistas movilizados