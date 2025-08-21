Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de esta jornada
Tropas israelíes hacen un descanso en las operaciones en Gaza- AFP

Netanyahu negociará con Hamás mientras sus tropas invaden Ciudad de Gaza

Los bombardeos y combates por tierra arrancan en paralelo a los esfuerzos para rescatar a los rehenes y lograr la paz

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:54

Benjamín Netanyahu tiene siempre la última palabra respecto a la Franja. El primer ministro hebreo visitó este jueves a las tropas de la División de ... Gaza «para aprobar los planes para tomar el control de Ciudad de Gaza y derrotar a Hamás», pero al mismo tiempo dio la orden de «iniciar de inmediato las negociaciones para la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel». Un mensaje doble que dio luz verde al asalto a gran escala al mayor núcleo urbano del enclave al tiempo que se analiza bajo el fuego la última propuesta aceptada por los islamistas, que contempla una tregua de sesenta días y la entrega de diez cautivos vivos. «Derrotar a Hamás y la liberación segura de nuestros rehenes son dos objetivos que van de la mano», declaró el líder conservador durante su encuentro con las tropas.

