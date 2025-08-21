Netanyahu negociará con Hamás mientras sus tropas invaden Ciudad de Gaza

Benjamín Netanyahu tiene siempre la última palabra respecto a la Franja. El primer ministro hebreo visitó este jueves a las tropas de la División de ... Gaza «para aprobar los planes para tomar el control de Ciudad de Gaza y derrotar a Hamás», pero al mismo tiempo dio la orden de «iniciar de inmediato las negociaciones para la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel». Un mensaje doble que dio luz verde al asalto a gran escala al mayor núcleo urbano del enclave al tiempo que se analiza bajo el fuego la última propuesta aceptada por los islamistas, que contempla una tregua de sesenta días y la entrega de diez cautivos vivos. «Derrotar a Hamás y la liberación segura de nuestros rehenes son dos objetivos que van de la mano», declaró el líder conservador durante su encuentro con las tropas.

Israel lanzó duros ataques aéreos contra Ciudad de Gaza y, según fuentes militares, las brigadas Nihal y Givati comenzaron las operaciones en barrios como Zeitoun y en la vecina Yabalia. Estos son los movimientos previos a la invasión a gran escala que, afirman altos cargos como el ministro de Energía, Eli Cohen, logrará que este rincón de la Franja «quede exactamente como Rafah, que convertimos en una ciudad en ruinas». Es una estrategia de castigo colectivo para crear un lugar inhabitable.

Antes de aprobar los planes militares para la invasión, la oficina del primer ministro ordenó «una reducción de los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás», según la nota de prensa. Desde el Ministerio de Defensa se informó del envío de 60.000 cartas a reservistas solicitando su movilización. Las familias de los rehenes convocaron una concentración en señal de protesta y uno de los portavoces denunció que esta invasión es una «condena de muerte» para sus seres queridos. Los israelíes estiman que veinte de los cincuenta cautivos siguen vivos.

Drama humanitario

Fuentes militares citadas por el diario 'The New York Times' indicaron que «la prioridad es impedir que los combatientes de Hamás se reagrupen y planifiquen futuros ataques». Las operaciones «se extenderán a zonas de Ciudad de Gaza que los soldados israelíes no han atacado ni controlado previamente durante la guerra», concretaron.

Mientras no paraban de bombardear, los militares informaron a «los médicos y a las organizaciones internacionales del norte de Gaza que se preparen para la evacuación de la población al sur de la Franja», según el comunicado emitido por el ejército.

Decenas de miles de personas abandonaron sus casas en las primeras zonas afectadas por las operaciones y trataron de buscar un lugar seguro en otros barrios de la ciudad, los más próximos a la costa. Las tiendas de campaña se han convertido en el único recurso para la mayoría de desplazados, pero la entrega de los materiales de refugio sufre fuertes restricciones por parte de Israel, que complica el acceso de los camiones con esta carga.

Funcionarios de organizaciones humanitarias, incluidas agencias de la ONU, declararon que «los materiales de refugio que necesitan los palestinos desplazados aún no llegan a Gaza», y culparon a las trabas burocráticas israelíes. Los casi dos años de campaña militar han convertido la Franja en un gran campo de desplazados y, en muchos casos, la gente levanta la tienda sobre las ruinas de lo que fueron sus casas.

Ampliar Un avión indonesio lanza ayuda sobre Gaza. Reuters

El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que «es vital alcanzar un alto el fuego inmediato en Gaza» para evitar la muerte y la destrucción que causaría una operación militar contra el mayor centro urbano. Sus palabras no llegan a los despachos donde se toman las decisiones en Israel, un país que considera a agencias de Naciones Unidas como UNRWA «organización terrorista» y que ha asesinado en este enclave a más de 310 trabajadores del ente en los últimos dos años.

En Gaza no hay líneas rojas y una investigación de la publicación israelí '+972 Magazine' y 'The Guardian' reveló que al menos el 83% de los palestinos muertos en la guerra de Israel contra Gaza han sido civiles, según la información obtenida de una base de datos interna de la Inteligencia hebrea. Estas cifras confirman las conclusiones de varios estudios que sugieren que la operación lanzada en 2023 ha causado la muerte de civiles a un ritmo sin precedentes en las guerras modernas, incluso superando a conflictos como el de Siria.