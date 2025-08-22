Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familiares de los rehenes se manifiestan frente a la residencia de Netanyahu. Reuters

Israel aplastará Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes

«Las puertas del infierno se abrirán sobre los asesinos hasta que acepten nuestras condiciones», avisó el ministro de Defensa

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:18

La declaración de hambruna lanzada por la ONU no frenó los duros bombardeos sobre amplias zonas de Ciudad de Gaza. Miles de vecinos tuvieron que ... escapar y se dirigieron a los barrios más próximos a la playa. Al menos 60 personas perdieron la vida, 36 de ellas en Ciudad de Gaza, según fuentes médicas. Israel Katz, ministro de Defensa, insistió por segundo día consecutivo en la posibilidad de dejar el principal centro urbano de la Franja en ruina absoluta. «Las puertas del infierno pronto se abrirán sobre los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme», declaró Katz a la prensa. El responsable de Defensa amenazó con convertir Ciudad de Gaza en Rafah o Beit Hanoun, totalmente arrasadas por el ejército, si los islamistas no capitulan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Israel aplastará Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes

Israel aplastará Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes