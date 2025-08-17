Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Manifestantes piden en Tel Aviv la liberación de los rehenes y el fin de la invasión de Gaza. Afp

La huelga general en Israel en favor de un alto el fuego no frena la ofensiva sobre Gaza

Más de 300.000 manifestantes se oponen a los planes militares de Netanyahu y piden en Tel Aviv la liberación de los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:08

Mientras cientos de miles de israelíes pedían este domingo un alto el fuego y la liberación de los rehenes en una jornada de huelga general, ... a muy pocos metros de la llamada 'Plaza de los Rehenes' de Tel Aviv los responsables de Defensa debatían la estrategia a seguir en la ofensiva contra la Ciudad de Gaza. La reunión de los militares duró seis horas y giró en torno al redespliegue de las fuerzas regulares, la movilización de decenas de miles de reservistas y la evacuación por la fuerza  de casi un millón de ciudadanos del mayor centro urbano de la Franja, todo ello mientras Hamás sigue manteniendo rehenes bajo tierra, según informó 'Yediot Ahronot'. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  2. 2 Leire Martínez se reivindica con su voz
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  6. 6 Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  7. 7

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  8. 8 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  9. 9 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  10. 10

    Sortu copa la nueva dirección de EH Bildu con tres cuartas partes de su ejecutiva principal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La huelga general en Israel en favor de un alto el fuego no frena la ofensiva sobre Gaza

La huelga general en Israel en favor de un alto el fuego no frena la ofensiva sobre Gaza