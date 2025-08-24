Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios hombres cargan el cuerpo de un gazatí muerto en un incendio provocado por Israel. Reuters

La población de Ciudad de Gaza, al límite: «Mejor acabar en un cementerio aquí que regresar al Sur»

Muchos residentes se niegan a evacuar la urbe como ordena Israel porque están hartos de huir y porque ya no tienen a dónde ir

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:37

La declaración de hambruna en Ciudad de Gaza no frena los planes de invasión de un Benjamín Netanyahu que presiona a los militares para que ... se den prisa. Miles de vecinos escapan de los intensos bombardeos con los que Israel golpea el norte y este de la urbe para empujar a la población a los barrios próximos a la playa. Zonas enteras están siendo arrasadas para que nadie pueda regresar. Muchos se quedan en las calles; otros, seguros de la inminencia de la entrada por tierra del enemigo, siguen camino al Sur y aparecen en lugares como Deir el Balah, en el centro de la Franja, donde también llueven las bombas. Llegan agotados tras superar 20 kilómetros y la mayor parte hace el trayecto a pie porque es casi imposible encontrar transporte. Si lo consigues, el trayecto en coche puede costar 450 euros. Es un camino que discurre por la costa en el que la gente lleva sus escasas pertenencias encima. Es un viaje que la mayoría ya realizó en las primeras semanas de la operación israelí.

