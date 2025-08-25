Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recepción de un hotel de Donostia en una imagen de archivo que no tiene relación con la noticia. Arizmendi

Arrestado por hospedarse en tres hoteles de Donostia y cargar el importe a las víctimas de sus estafas de 'smishing'

El varón de 27 años detenido por la Ertzaintza tenía en su mano siete números de tarjetas de crédito robadas y se gastó 884 euros en uno de los hoteles

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:06

Un varón de 26 años ha sido detenido en San Sebastián acusado de un delito de estafa después de que se haya hospedado en varios ... hoteles de la capital guipuzcoano a cargo de las víctimas de sus estafas, a las que previamente había arrebatado su número de la tarjeta bancaria mediante la técnica de 'smishing', que consiste en hacerse con los datos a través de enlaces que permiten su hackeo. En total, ha utilizado siete números de tarjetas bancarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  9. 9

    Reacción que sabe a poco
  10. 10 El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arrestado por hospedarse en tres hoteles de Donostia y cargar el importe a las víctimas de sus estafas de 'smishing'

Arrestado por hospedarse en tres hoteles de Donostia y cargar el importe a las víctimas de sus estafas de &#039;smishing&#039;