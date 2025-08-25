Arrestado por hospedarse en tres hoteles de Donostia y cargar el importe a las víctimas de sus estafas de 'smishing'

Un varón de 26 años ha sido detenido en San Sebastián acusado de un delito de estafa después de que se haya hospedado en varios ... hoteles de la capital guipuzcoano a cargo de las víctimas de sus estafas, a las que previamente había arrebatado su número de la tarjeta bancaria mediante la técnica de 'smishing', que consiste en hacerse con los datos a través de enlaces que permiten su hackeo. En total, ha utilizado siete números de tarjetas bancarias.

La primera alerta surgió cuando el pasado jueves los responsables de un local hotelero de Donostia alertó a la Ertzaintza de la posibilidad de que un cliente hubiera efectuado un cargo a una tarjeta cuyo propietario denunció la operación como fraudulenta. Los agentes comprobaron que el sospechoso realizó varios cargos por un valor total de 884 euros utilizando diferentes tarjetas de crédito. En vez de meter la tarjeta directamente en el datáfono, introducía la serie numérica de la propia tarjeta.

Según pudo determinar la Ertzaintza, dos de los números de tarjetas utilizadas estaban relacionadas con sendas denuncias presentadas en Cartagena y Granada, en las que sus titulares habían sido engañados mediante técnicas de 'smishing' mediante un enlace falso para pagar una supuesta multa en el que tuvieron que introducir sus datos bancarios para realizar la operación. Esta técnica consiste en enviar un mensaje SMS a la víctima con algún pretexto, normalmente incitándole a realizar un pago de forma apremiante por diversas razones, con el fin de descubrir el número de la tarjeta de crédito y su clave, utilizando un enlace que permite el hackeo.

La Ertzaintza determinó que el sospechoso había realizado durante los días anteriores otros cargos fraudulentos siguiendo el mismo comportamiento en otros dos hoteles de Donostia. Ante tales evidencias, la policía autonómica procedió al arresto del sospechoso acusado de un delito de estafa y falsedad documental, ya que portaba documentos de identificación falsificados. El detenido, de 26 años de edad, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y posteriormente, ser puesto a disposición judicial.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar la procedencia de los siete números de tarjetas bancarias que el arrestado ha utilizado para realizar los pagos fraudulentos en los establecimientos hoteleros.