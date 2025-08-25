El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones

Lar España, la socimi propietaria del centro comercial Txingudi, en Irun, ha vendido el edificio. Además, la compañía especializada en la compraventa de activos inmobiliarios ... en suelo industrial, ha formalizado la venta de otra infraestructura de estas características, situada en Palencia. Por la doble operación ha obtenido 40,5 millones de euros, según ha comunicado la firma a BME Scaleup, mercado en el que cotiza.

La operación se ha llevado a cabo en condiciones de mercado, con el correspondiente asesoramiento legal y financiero, y forma parte de la estrategia de rotación y optimización de la cartera de activos de la sociedad.

Construido en 1997, Txingudi tiene una superficie de 10.700 metros cuadrados y atesora 35 arrendatarios. En sus instalaciones, alberga a firmas como Alcampo, Kiabi, Besson, KFC, H&M, Norauto o McDonalds. El centro comercial cerró 2024 con unos resultados «favorables muy destacables que refuerzan su posición como referente comercial» de la zona. Así, cabe destacar el crecimiento en ventas de los locales integrantes de la Galería Comercial, propiedad de Lar España, con un incremento del 3,9% respecto al año previo, y un nivel de ocupación del 96,4%, además de una «notoria» cifra de ocho nuevas aperturas de firmas «muy reconocidas» en el mundo de la moda, las cadenas de perfumería y restauración.

El recinto de Txingudi se encuentra muy cercano a la frontera con Francia, muy consolidado en su área de influencia por su situación estratégica. En este sentido, su área de influencia es de más de 100.000 habitantes, siendo el 40% de la clientela francesa, con un alto ticket medio por compra. «Ubicado muy cerca del Aeropuerto de San Sebastián (EAS), goza de excelentes accesos a la frontera con Francia, y una conexión directa con ciudades como Irún y San Sebastián», señala la socimi en su página web.

Junto a esta venta, Lar España se ha desprendido de otro activo inmobiliario de su cartera: el centro comercial palentino de Las Huertas. Data de 1989 y cuenta con un área directa de influencia de 81.000 espectadores.