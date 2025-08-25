Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras han presidido este lunes en Donostia la reunión de Bildu y ERC. Gorka Estrada

EH Bildu y ERC refuerzan su colaboración para hacer frente a la «ola reaccionaria del Estado español»

Independentistas vascos y catalanes se han reunido este lunes en Donostia y apuestan por «más construcción nacional»

A. B.

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:46

EH Bildu ha vuelto de las vacaciones con una reunión de altura. La coalición abertzale se ha citado este lunes en Donostia con los líderes ... de Esquerra Republicana. «Frente a la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español, coincidimos en que la solución es más nación y más construcción nacional», han reivindicado tras el encuentro las dos formaciones soberanistas encabezadas por Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras.

