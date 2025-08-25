EH Bildu y ERC refuerzan su colaboración para hacer frente a la «ola reaccionaria del Estado español»

EH Bildu ha vuelto de las vacaciones con una reunión de altura. La coalición abertzale se ha citado este lunes en Donostia con los líderes ... de Esquerra Republicana. «Frente a la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español, coincidimos en que la solución es más nación y más construcción nacional», han reivindicado tras el encuentro las dos formaciones soberanistas encabezadas por Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras.

Ambas formaciones han analizado la situación política del Estado y prepararán una estrategia común para ver cómo se puede alargar la legislatura española, marcada por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez tras los casos de corrupción que salpican al PSOE y la fuerte presión del PP y la ultraderecha de Vox para poner fin al mandato del líder socialista.

La coalición abertzale ha trasladado en un breve comunicado que independentistas vascos y catalanes han «explorado las respuestas a la situación complicada y poco esperanzadora que viven el mundo y el Estado español». Y han recordado que «somos partidos hermanos, independentistas y de izquierdas, de pueblos hermanos. Y siempre colaboraremos para que nuestros proyectos sean más fuertes y nuestras naciones más justas y más libres».

«Punto de inflexión»

Desde EH Bildu y Esquerra Republicana, han subrayado, «entendemos que nos encontramos en un momento crucial para los pueblos vasco y catalán». En esta línea, han subrayado que «el Estado español vive una situación compleja, ya que se encuentra en un punto de inflexión, con nuevos retos por delante», por ello, «hemos analizado los escenarios que se pueden dar los próximos meses».

El encuentro ha sido encabezado por los principales líderes de las dos formaciones políticas, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Por parte de la coalición abertzale, han acudido al encuentro el secretario de Relaciones políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta; y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de EH Bildu, Idurre Bideguren. Por parte de los republicanos, han participado en la reunión su secretaria general, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaría general, Oriol López.