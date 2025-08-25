Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Patxi Zabalegi, junto a su esposa Margarita, a la que cuida a diario salvo cuando acude a las estancias de respiro.
Políticas Sociales

El envejecimiento de la población impulsa la demanda de las estancias respiro en verano

El programa que permite dar un descanso al cuidador de una persona dependiente superaba a primeros de agosto las cifras registradas durante todo el verano pasado

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:01

Patxi Zabalegi lleva 48 años casado con Margarita. Un matrimonio que ha recorrido medio mundo y que tenía el sueño de seguir haciéndolo juntos, de ... la mano. Su próxima parada iba a ser Japón, «pero con los billetes en la mano, 15 días antes de salir, tuve que anular el viaje. Es cuando mi mujer ya…», lamenta este donostiarra de 73 años al recordar el inicio de su nueva e inesperada vida después de que Margarita fuese diagnosticada de alzhéimer «de manera definitiva», aproximadamente hace ocho años. «Cuando piensas 'por fin he llegado a la meta, me jubilo', la vida te da un golpe tremendo, de repente no sabes a qué te vas a enfrentar».

