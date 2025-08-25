Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un vehículo de la Ertzaintza, por las calles de Irun. De la Hera

Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Los dos arrestados, de 24 y 29 años, hirieron a la víctima con una navaja y también le propinaron varias patadas cuando estaba en el suelo

Álvaro Guerra

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:03

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado domingo en Irun a dos jóvenes de 24 y 29 años, como presuntos autores de una agresión con ... arma blanca. Según informa el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron en las inmediaciones de una plaza del centro de Irun, cuando las dos personas detenidas se acercaron a donde la víctima para entablar una conversación. Durante ella, los arrestados sacaron una navaja y amenazaron a la misma, abalanzándose uno de ellos con el arma causándole una herida en la rodilla, con la que cayó al suelo. Posteriormente, cuando el afectado se encontraba tirado, el otro de los implicados aprovechó para propinarle varias patadas.

