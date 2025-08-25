Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun Los dos arrestados, de 24 y 29 años, hirieron a la víctima con una navaja y también le propinaron varias patadas cuando estaba en el suelo

Un vehículo de la Ertzaintza, por las calles de Irun.

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado domingo en Irun a dos jóvenes de 24 y 29 años, como presuntos autores de una agresión con ... arma blanca. Según informa el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron en las inmediaciones de una plaza del centro de Irun, cuando las dos personas detenidas se acercaron a donde la víctima para entablar una conversación. Durante ella, los arrestados sacaron una navaja y amenazaron a la misma, abalanzándose uno de ellos con el arma causándole una herida en la rodilla, con la que cayó al suelo. Posteriormente, cuando el afectado se encontraba tirado, el otro de los implicados aprovechó para propinarle varias patadas.

Las mismas fuentes apuntan a que, gracias a la colaboración de la propia víctima, una patrulla pudo localizar a los sospechosos en una calle cercana a donde se produjeron los hechos. Los agentes procedieron a su identificación, al observar cómo uno de ellos presentaba restos de sangre en su ropa. Ante tales evidencias, los agentes procedieron al arresto de los dos sospechosos acusados de un delito de lesiones con arma blanca y ya han sido trasladados a dependencias policiales. A lo largo de esta tarde se está procediendo a realizar las diligencias pertinentes antes de su puesta a disposición judicial.

