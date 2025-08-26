La afición acompaña al equipo desde el primer día

Aitana Ábalos Martes, 26 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Vuelve el baloncesto al Gasca y lo hace con una novedad que la afición ha acogido con agrado. El Inveready Gipuzkoa Basket decidió abrir las puertas de un entrenamiento de pretemporada, gratuito y sin necesidad de entrada, algo poco habitual en el club y que permitió arrancar con los seguidores muy cerca el inicio de la pretemporada. Según confesó el director deportivo, José Luis Zubizarreta 'Xubi', la decisión responde a una idea clara de «estar cerca de nuestra afición desde el primer día».

Los jugadores iniciaron oficialmente su preparación el pasado miércoles 20, con reconocimientos médicos y una concentración en Olarain que se prolongará hasta el domingo. A partir de entonces, toda la atención se centrará en los partidos de pretemporada. Serán cuatro encuentros en total, diseñados para dar rodaje al equipo.

El primero tendrá lugar el 6 de septiembre en Vitoria frente al Baskonia, aunque será a puerta cerrada. Después llegarán tres choques en Donostia, en el Amenabar Arena, donde los aficionados podrán poner a prueba su fidelidad y llenar las gradas: el 12 de septiembre contra Flamengo, el 16 frente al Iraurgi SB y el 19 contra Cantabria. La temporada en la Primera FEB arrancará el 26 de septiembre y el Gipuzkoa Basket lo hará dos días después, el domingo 28, ante el Leyma Coruña en el Amenabar Arena.

El entrenamiento se abrió al público hacia las 12.30 horas y las gradas del Gasca se ocuparon de familias, grupos de amigos, socios veteranos e incluso jóvenes que sueñan con ver de cerca jugar a sus ídolos. El éxito de la iniciativa superó las expectativas de los propios organizadores. «Estamos muy contentos de que la afición tenga tantas ganas de conocer a los jugadores. Ha venido más gente de la que esperábamos», confesó Xubi. El murmullo de la grada reflejaba las ganas de volver a sentir baloncesto después del parón veraniego, con aplausos espontáneos y concentración en las jugadas.

«Ver de cerca cómo entrenan»

Entre los asistentes más jóvenes estaban Unai Udabe y sus dos amigos, jugadores de baloncesto en Zarautz. Llegaron con la ilusión de «ver más de cerca cómo entrenan, porque les seguimos desde hace mucho». Además, destacan el valor de tener referentes cercanos desde que el equipo empezó a tener en mente el objetivo de contar con muchos guipuzcoanos en su plantilla. «Nos gusta que apuesten por un baloncesto guipuzcoano. Como jugadores lo vemos como algo que nos motiva. Demuestra que la gente de aquí también tiene oportunidades en equipos de primer nivel».

Los miembros de la fundación 'Why Not?', con los que colabora el Gipuzkoa Basket, tampoco se perdieron el primer entreno a puertas abiertas del equipo. Hasta este año habían seguido más al IDK Euskotren, pero con esta iniciativa llevada a cabo por el GBC pueden estar al día de lo que pasa al equipo. José Eduardo Rueda destaca que «veo que han hecho muy buenos fichajes y los chicos nos darán buenos momentos este año».

El ambiente familiar fue protagonista, y es que muchos aprovecharon para hacer un plan diferente junto a sus hijos y padres aficionados al baloncesto. Joseba Ormazabal asistió al entrenamiento con sus dos hijos, ambos jugadores de este deporte. «Cuando vi que organizaban este evento no dudé en venir; así los chavales pueden ver cuál es el nivel y que hay jugadores de todas las edades y es posible llegar a ser parte de ellos».

Pero no todos los asistentes eran guipuzcoanos, Sara Álvarez vino desde Lleida para poder ver en directo a los integrantes del Gipuzkoa Basket entrenar. Es jugadora y entrenadora de baloncesto y recuerda que «les vi jugar en Lleida y como me gustó bastante, les seguí por redes sociales. Así me enteré de que iban a organizar este entrenamiento de puertas abiertas y no dudé en venir».

Sobre la cancha, la plantilla trabajó con energía y un añadido de emoción al saberse observada. Aitor Zubizarreta, Nacho Arroyo, Gaizka Maiza, Mikel Motos, Lance Terry, Manex Ansorregi, Ignacio Rosa y Javi Nicolau fueron los protagonistas, junto con Eneko Martínez, Imanol Arteche y Álvaro Bozal, jugadores del Zarautz, que fueron con la intención de echar una mano. La gran novedad fue la presencia del recién llegado Ondrej Hanzlik, que se estrenaba con sus nuevos compañeros y entrenador, Sergio García, también debutante. El equipo interactuó con el público, devolviendo sonrisas y saludos en cada pausa, reforzando la cercanía que buscaba el club.

La jornada transmitió un mensaje potente. El Gipuzkoa Basket recordó que el baloncesto no se construye solo en los partidos, sino también en la complicidad diaria con la grada. Esta primera toma de contacto deja claro que la temporada se afronta como un camino colectivo, donde equipo y afición jugarán juntos desde el primer día.

