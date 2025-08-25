Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pacheco, nuevo jugador del Alavés Alavés
Real Socieadd

Oficial: Pacheco, cedido al Alavés

Se trata de un préstamo simple, sin opción de compra, hasta el final de la temporada

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:22

Ya es oficial. Jon Pacheco (Elizondo, 2001) jugará como cedido en el Deportivo Alavés con el objetivo de tener una mayor particpiación que en la ... Real Sociedad. Se trata de un préstamo simple, sin opción de compra, por lo que el central baztandarra de 24 años retornará durante el verano de 2026 a la disciplina del equipo txuri-urdin, con el que tiene contrato hasta 2030, firmado el pasado 27 de diciembre.

