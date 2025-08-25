Oficial: Pacheco, cedido al Alavés

Ya es oficial. Jon Pacheco (Elizondo, 2001) jugará como cedido en el Deportivo Alavés con el objetivo de tener una mayor particpiación que en la ... Real Sociedad. Se trata de un préstamo simple, sin opción de compra, por lo que el central baztandarra de 24 años retornará durante el verano de 2026 a la disciplina del equipo txuri-urdin, con el que tiene contrato hasta 2030, firmado el pasado 27 de diciembre.

Con el fin de no correr riesgos, Pacheco se quedó fuera de la convocatoria del encuentro de ayer domingo ante el Espanyol en Anoeta. Vio el encuentro desde el palco destinado a los jugadores, en el que también estaban otros realistas desconvocados como Goti, Odriozola o Javi López, pero no otros como Sadiq o Becker.

Con la salida de Jon Pacheco, la Real se queda sin un central zurdo. Tiene a cuatro diestros para las dos posiciones: Zubeldia, Jon Martín, Caleta-Car y Aritz Elustondo. El azkoitiarra ha disputado como titular los primeros dos encuentros de Liga, acompañado por el croata ante el Valencia y por el joven canterano contra el Espanyol. En el duelo inaugural en Mestalla, Sergio echó mano de Aritz cuando Caleta-Car le pidió el cambio. Fue una decisión que pudo precipitar la cesión de Pacheco al Alavés, por cuanto fue la constatación de que el entrenador no iba a concederle muchos minutos.

El central baztandarra ha disputado 96 encuentros en el primer equipo realista, en el que ha marcado dos goles y debutó el 16 de septiembre de 2021, hace ya cuatro años, en un partido de Europa League en cancha del PSV (2-2). Hasta la fecha, no ha podido exhibir en la Real todo el talento que tiene, que le llevaron a ser internacional en todas las categorías inferiores de la selección española.