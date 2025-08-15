Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Varias mujeres se resguardan del sofocante calor dentro de un bar y bajo un ventilador. MORQUECHO

Las diez noticias clave de la jornada

Estas han sido las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:38

-Tiempo: Gipuzkoa alcanza los 42º en plena alerta roja en el día más caluroso del verano

-Gipuzkoa: «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»

-Real Sociedad: Sergio: «Siento que estamos preparados para arrancar»

-Educación: La Universidad del País Vasco repite entre las 400 mejores universidades del mundo: «Es un mérito especial»

-Deportes: Philippo se corona como campeón de la Copa de Oro

Donostia: Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián

Gipuzkoa: La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles

Política: Ayuso defiende «todas» las expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

-Sanse: Ansotegi: «El nivel de Segunda es altísimo y nos va a exigir muchísimo»

-Política: Sánchez llama a los barones afectados por los fuegos tras alertar Feijóo de la «crisis nacional»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  7. 7 La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo»
  8. 8 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  9. 9 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  10. 10 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada