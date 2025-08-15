Las diez noticias clave de la jornada
Estas han sido las principales informaciones de este viernes
DV
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:38
-Tiempo: Gipuzkoa alcanza los 42º en plena alerta roja en el día más caluroso del verano
-Gipuzkoa: «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
-Real Sociedad: Sergio: «Siento que estamos preparados para arrancar»
-Educación: La Universidad del País Vasco repite entre las 400 mejores universidades del mundo: «Es un mérito especial»
-Deportes: Philippo se corona como campeón de la Copa de Oro
Donostia: Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
Gipuzkoa: La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
Política: Ayuso defiende «todas» las expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»
-Sanse: Ansotegi: «El nivel de Segunda es altísimo y nos va a exigir muchísimo»
-Política: Sánchez llama a los barones afectados por los fuegos tras alertar Feijóo de la «crisis nacional»
