Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián El nadador ha sido evacuado en una moto acuática hasta la orilla de la playa de La Concha, donde socorristas y servicios de emergencia han intentado reanimarlo infructuosamente

Los servicios sanitarios atienden a un participante de la Travesía del Paseo Nuevo en la playa de La Concha.

Javier Medrano y Aitana Ábalos San Sebastián Viernes, 15 de agosto 2025, 15:07 | Actualizado 15:20h.

La Travesía del Paseo Nuevo que se ha celebrado este viernes en San Sebastián ha finalizado en tragedia tras el fallecimiento de uno de los participantes. El nadador ha sido evacuado en una moto acuática hasta la orilla de la playa de La Concha, donde socorristas y servicios de emergencia han intentado reanimarlo durante media hora infrucuosamente. El club Fortuna, organizador de esta prueba emblemática que une la playa de Zurriola con la de La Concha, ha suspendido la entrega de premios.

Al parecer, el nadador habría sufrido una parada cardiovascular en el agua alrededor de las 12.40 horas. De inmediato, una moto acuática lo ha trasladado a toda velocidad hasta la orilla, donde ha sido atendido por los servicios de emergencia y hasta donde también se han trasladado de urgencia dos ambulancias.

Durante más de media hora los servicios sanitarios han tratado de reanimar al competidor, al resguardo de un biombo en una jornada especialmente concurrida en el arenal donostiarra, si bien finalmente se ha confirmado su fallecimiento.

El ambiente festivo que reinaba en la playa de La Concha ha dado paso a un absoluto silencio y la organización ha dedicido cancelar la entrega de premios de la prueba, en la que Enaitz Goñi y Pilar Abella se han proclamados ganadores.

Desde primera hora de la mañana, la celebración de la Travesía del Paseo Nuevo ha estado marcada por las altas temperaturas que este viernes afectan a toda Gipuzkoa, con aviso naranja y termómetros cercanos a los cuarenta grados en algunos puntos del territorio. Según datos de Euskalmet de la estación de Santa Clara, durante el transcurso de la prueba, en la que el uso del neopreno era recomendable, se han superado los treinta grados centígrados en San Sebastián.

La 55 edición de la emblemática Travesía del Paseo Nuevo, en el marco de la Semana Grande donostiarra, había comenzado a las 12.00 horas de este mediodía en la playa de Zurriola y los primeros competidores han alcanzado la orilla de la playa de La Concha en apenas 35 minutos tras bordear la costa del Paseo Nuevo.