Se activa la alerta naranja en Gipuzkoa por temperaturas extremas de más de 40 grados

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este primer día del Puente del 15 de agosto en Euskadi un repunte del calor que provocará una nueva jornada de ambiente sofocante. Se impondrá el viento del sureste, que soplará racheado, y elevará las temperaturas ya desde la mañana. En Gipuzkoa se producirá una subida de las temperaturas de hasta 10ºC en algunos puntos del territorio. Esta pasada madrugada ha sido muy templada en el territorio, con mínimas rozando los 20 grados. En cuanto a las máximas, en Jaizkibel a las ocho de la mañana los termómetros marcaban 29,1ºC; en Zegama 28,7ºC; en Berastegi 28,6ºC, en Miramon 27,2ºC, y en Alegia 25,8ºC.

Euskalmet ha informado de que se activará desde las 12.00 hasta las 20.00 horas la alerta naranja en el interior de Gipuzkoa y Bizkaia, centro de Álava y eje del Ebro. Las temperaturas máximas podrían rondar los 39 ºC en la primera zona, 38 ºC en la segunda y 39 ºC en la tercera. No se descarta que los termómetros registren un par de grados más de los previstos. A esto hay que unir el aviso amarillo en las costas de Gipuzkoa y Bizkaia por temperaturas altas extremas en el litoral desde las 12.00 hasta las 17.00 horas. Las temperaturas máximas rondarán los 33 ºC en la zona costera. También hay aviso amarillo por temperaturas altas persistentes desde las 00.00 hasta las 24.00 horas. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a los 20/33 ºC en la zona costera, los 20/39 ºC en la zona cantábrica interior, los 18/38 ºC en la zona de transición y los 18/39 ºC en la zona del eje del Ebro. A esto hay que unir el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal desde las 00.00 hasta las 24.00 tanto el viernes como el sábado y el domingo. Las máximas alcanzarán o superarán los 37-40 °C en muchos puntos del interior, siendo las más altas en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa. En la costa subirán de los 35 ºC con facilidad. Estará soleado, con algunas nubes bajas cerca de la costa, aunque por la tarde podrán aparecer nubes de evolución por el efecto del calor.

El sábado se mantiene el calor, aunque con máximas bajando en la mitad norte. El alivio térmico será notable cerca de la costa, algo menos en el interior de la zona cantábrica y apenas perceptible en la cuenca mediterránea. En el Valle del Ebro las máximas seguirán rondando los 40 °C. Nos espera una nueva jornada soleada, con algunas nubes medias y altas, también algunas de evolución vespertinas, y no se descarta alguna posible tormenta. Predominarán los vientos del norte durante la tarde.

El parte de Euskalmet sobre meteoalertas indica que habrá aviso amarillo por temperaturas altas extremas desde las 12.00 hasta las 19.00 horas tanto en la costa como en el interior de Gipuzkoa y Bizkaia. Las temperaturas máximas rondarán los 30 ºC en la zona costera y los 34 ºC en la zona cantábrica interior.

La alerta naranja por temperaturas altas extremas será en el centro de Álava y en el eje del Ebro desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 38 ºC en la zona de transición y en la zona del eje del Ebro.

El aviso amarillo por temperaturas altas persistentes desde las 00.00 hasta las 24.00 horas en la costa e interior de Gipuzkoa y Bizkaia, centro de Álava y eje del Ebro. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a los 19/30 ºC en la zona costera, los 19/34 ºC en la zona cantábrica interior, los 17/38 ºC en la zona de transición y los 18/38 ºC en la zona del eje del Ebro.

Apenas se esperan cambios para el domingo. Las temperaturas no variarán mucho, oscilando las máximas entre los menos de 30 °C de la costa y los 40 °C que se llegarán a rondar en zonas del Valle del Ebro. Desde el inicio será una jornada soleada, aumentando las nubes medias y altas por la tarde. También aparecerán nubes de evolución por la tarde. Al final del día aumentarán las nubes bajas en la zona cantábrica. El viento será flojo y variable al comienzo, para tender luego a norte y ganar algo de fuerza por la tarde. Por ahora no hay meteoalertas para este día.

El domingo todavía se notarán los coletazos de una ola de calor que abandonará Gipuzkoa el lunes. La próxima semana será mucho más fresca y volverán las precipitaciones intensas. La bajada del mercurio, como consecuencia del predominio del viento norte, y los chubascos se prolongarán al menos hasta el jueves.