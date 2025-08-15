Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos alumnas pasean junto a la facultad de Psicología de la EHU en Donostia. JUANTXO LUSA

La Universidad del País Vasco repite entre las 400 mejores universidades del mundo: «Es un mérito especial»

El Ranking de Shanghái de 2025 sitúa a la universidad vasca dentro del 2% de las mejores instituciones académicas a nivel global

Javier Medrano

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:40

La Universidad del País Vasco (EHU) ha sido reconocida un año más como una de las 400 mejores universidades del mundo, según el Ranking ... de Shanghái, tras repetir escalafón en la clasificación de 2025 y situarse entre las trescientas y cuatrocientas instituciones de enseñanza superior más destacadas.

