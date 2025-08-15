La Universidad del País Vasco repite entre las 400 mejores universidades del mundo: «Es un mérito especial»
El Ranking de Shanghái de 2025 sitúa a la universidad vasca dentro del 2% de las mejores instituciones académicas a nivel global
San Sebastián
Viernes, 15 de agosto 2025, 10:40
La Universidad del País Vasco (EHU) ha sido reconocida un año más como una de las 400 mejores universidades del mundo, según el Ranking ... de Shanghái, tras repetir escalafón en la clasificación de 2025 y situarse entre las trescientas y cuatrocientas instituciones de enseñanza superior más destacadas.
El Ranking de Shanghái es el listado más prestigioso a la hora de establecer la excelencia académica, laboral e investigadora de los centros educativos universitarios, motivo por el que Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, ha felicitado a la universidad vasca «por mantenerse, un año más, entre las 400 mejores universidades del mundo».
Este resultado la sitúa además dentro del 2% de las mejores instituciones académicas a nivel global, de un total de más de 20.000 universidades existentes.
El consejero ha destacado que situarse entre las 400 mejores universidades es un «mérito especial» en el contexto actual, aunque en su opinión no deben sacralizarse estas clasificaciones. «Las universidades chinas y taiwanesas están irrumpiendo con fuerza en la clasificación, ocupando posiciones cada vez más altas y desplazando hacia abajo a muchas otras instituciones históricamente bien situadas. Mantenerse firme en esta élite mundial no solo demuestra la calidad académica e investigadora de la Universidad del País Vasco, sino también su capacidad para competir al máximo nivel en un escenario internacional cada vez más exigente», ha explicado.
