Hallan en Legazpi el cadáver de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este viernes en Legazpi. Los familiares habían interpuesto una denuncia por desaparición el miércoles. La ... Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para determinar las causas de la muerte de la persona, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Poco antes de las siete de la mañana se ha informado a la Ertzaintza de la posible presencia de un cuerpo sin vida en Legazpi. Al lugar se han desplazado patrullas en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Deba Urola y personal médico, siendo confirmado que la persona hallada se encontraba fallecida.

Personada la Comisión Judicial y tras el levantamiento de cadáver, la Ertzaintza procede a continuar con la investigación para el esclarecimiento de los hechos.