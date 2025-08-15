Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hallan en Legazpi el cadáver de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte

A. I.

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:34

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este viernes en Legazpi. Los familiares habían interpuesto una denuncia por desaparición el miércoles. La ... Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para determinar las causas de la muerte de la persona, según ha informado el Departamento de Seguridad.

