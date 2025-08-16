Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Comisión Judicial procede al levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto Vasco de Medicina Legal en Donostia. Félix Morquecho

La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi

La familia denunció su desaparición el miércoles pero la víctima, de mediana edad, llevaría ya varios días fallecida en el interior de un local donde al parecer residía

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:00

La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un hombre de mediana edad cuyo cuerpo fue localizado a primera hora de la ... mañana de ayer este viernes un local de Legazpi, donde al parecer residía la víctima. Una familiar denunció su desaparición el pasado miércoles, al llevar un tiempo sin tener noticias del varón. Sin embargo, el fallecimiento habría tenido lugar hace ya días, incluso semanas, ya que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, según ha podido saber este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  7. 7

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  8. 8

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi

La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi