Gipuzkoa alcanza los 42º en plena alerta roja en el día más caluroso del verano

Gipuzkoa vive hoy el día más caluroso de verano. El punto álgido de una ola de calor que ha golpeado con fuerza el territorio durante ... más de una semana. Como de costumbre, la peor parte se la está llevando el interior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja y la mantendrá hasta las 21.00 horas. En el litoral se están marcando temperaturas atípicas aun en este época del año. Arrasate ha alcanzado los 41,6 grados a las 12.40 horas y Donostia ha llegado a los 38º sobre las tres de la tarde. Temperaturas extremas que, combinadas con la densa humedad en muchos puntos del territorio han impedido a los guipuzcoanos disfrutar de la soleada jornada con normalidad.

Según datos de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), hasta seis municipios han superado los 40 grados en Gipuzkoa. A Arrasate se le suman Oñati (40,3º a las 13.40 horas), Beasain (41,5º a las 13.30), Azpeitia (40,3º a las 13.30), Bergara (41,4º a las 13.00) y Aretxabaleta (40,5º a las 13.40). Otras localidades como Zegama, Zizurkil, Zaldibia o Alegia han rozado los 40 grados este mediodía.

En días de calor extrema es habitual que el interior de Gipuzkoa sufra las temperaturas más altas. Esta vez, en cambio, los termómetros se han disparado también en zonas costeras. Donostia ha llegado a los 38 grados a primera hora de la tarde, pero otros puntos del litoral se han asado a temperaturas cercanas a los 40º. En Irun se han alcanzado los 38 grados y en Oiartzun los 37,3.

Se espera que el calor siga apretando durante la tarde y que las altas temperaturas se prolonguen hasta la caída del sol. Gipuzkoa vivirá otra noche calurosa hoy, en la que los termómetros en muchas zonas del territorio se situarán cerca de los 30 grados. Según la previsión Aemet, la temperatura en Donostia a las 21.00 horas será de 31 grados. Con el paso de las horas, el calor irá remitiendo y de madrugada las temperaturas se acercarán más a los 25º tanto en costa como en el interior.

Adiós al calor

El día de mañana seguirá siendo caluroso, pero mucho menos que el de hoy. Euskalmet mantiene el aviso naranja por temperaturas altas extremas. En el litoral guipuzcoano las máximas serán de 29 grados mientras que en el interior se frenarán en los 36º. Los termómetros no variarán mucho el domingo y entrarán algunas nubes al final del día. El lunes, tras una larga semana de intenso bochorno, las temperaturas descenderán considerablemente en todo el territorio e incluso será probable que llueva. Gipuzkoa dirá adiós a la ola de calor y respirará con una semana más fresca.