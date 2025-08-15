Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias mujeres se resguardan del sofocante calor dentro de un bar y bajo un ventilador. Morquecho

Gipuzkoa alcanza los 42º en plena alerta roja en el día más caluroso del verano

Los termómetros se han disparado en todo el territorio, con 38 grados en zona costera y hasta 42 en el interior

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:49

Gipuzkoa vive hoy el día más caluroso de verano. El punto álgido de una ola de calor que ha golpeado con fuerza el territorio durante ... más de una semana. Como de costumbre, la peor parte se la está llevando el interior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja y la mantendrá hasta las 21.00 horas. En el litoral se están marcando temperaturas atípicas aun en este época del año. Arrasate ha alcanzado los 41,6 grados a las 12.40 horas y Donostia ha llegado a los 38º sobre las tres de la tarde. Temperaturas extremas que, combinadas con la densa humedad en muchos puntos del territorio han impedido a los guipuzcoanos disfrutar de la soleada jornada con normalidad.

