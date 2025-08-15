Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Real Sociedad

Sergio: «Siento que estamos preparados para arrancar»

El técnico de Irun se muestra confiado y optimista en la víspera de su debut y exhibe su convencimiento de su equipo tiene gol pese a lo ocurrido la pasada campaña

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:17

Sergio Francisco ha ofrecido su primera rueda de prensa antes del debut liguero de la Real Sociedad mañana (21.30 horas) en Mestalla ante ... el Valencia. Antes de los temas puramente deportivos y lo que concierne al propio partido, el técnico irundarra se ha referido a los jugadores que se han quedado sin dorsal y cuyo futuro está lejos de Zubieta. «Toda la información hacia esos jugadores ha estado muy clara, son los jugadores que están en conversaciones que tienen su futuro en el aire y en la convocatoria no están esos jugadores», ha explicado el técnico realista sobre Odriozola, Javi López, Becker, Sadiq y Carlos Fernández. Sergio ha tenido buenas palabras para ellos y ha comentado que su comportamiento ha sido «idílico y nos ha permitido poder entrenar algunas veces hasta con treinta jugadores». Asume el entrenador realista que esas conversaciones con los jugadores «no son fáciles, ni para ellos, ni para mí ni para el club».

