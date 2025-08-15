Sergio: «Siento que estamos preparados para arrancar»

Sergio Francisco ha ofrecido su primera rueda de prensa antes del debut liguero de la Real Sociedad mañana (21.30 horas) en Mestalla ante ... el Valencia. Antes de los temas puramente deportivos y lo que concierne al propio partido, el técnico irundarra se ha referido a los jugadores que se han quedado sin dorsal y cuyo futuro está lejos de Zubieta. «Toda la información hacia esos jugadores ha estado muy clara, son los jugadores que están en conversaciones que tienen su futuro en el aire y en la convocatoria no están esos jugadores», ha explicado el técnico realista sobre Odriozola, Javi López, Becker, Sadiq y Carlos Fernández. Sergio ha tenido buenas palabras para ellos y ha comentado que su comportamiento ha sido «idílico y nos ha permitido poder entrenar algunas veces hasta con treinta jugadores». Asume el entrenador realista que esas conversaciones con los jugadores «no son fáciles, ni para ellos, ni para mí ni para el club».

El irundarra ha confesado que «ya dije que les quería ver entrenando, han partido todos con las mismas oportunidades y ha habido que ir tomando decisiones». Aclara que «aunque varios jugadores no tengan número, no significa que no contemos con ellos porque hay aún dorsales libres».

Sergio Francisco debutará mañana como técnico del primer equipo realista tras las seis temporadas de Imanol Alguacil al frente de la nave blanquiazul y se siente «muy bien». Comenta que tiene la sensación «de estar disfrutando en todo momento, del sitio donde estoy y sé que debutar como míster en primera tiene unas connotaciones claras y especiales. Estoy tranquilo y siento que estamos preparados para arrancar».

El entrenador realista ha empleado en pretemporada dos sistemas, el clásico 4-3-3 que tanto empleó Imanol y un 4-4-2 con rombo en el centro del campo. «Ya habéis visto lo que hemos hecho en pretemporada. El sistema no creo que tenga una gran influencia, creo que le damos más importancia de la que tiene, porque es solo una primera situación sobre el campo y después los jugadores pueden reestructucar ese dibujo. Creo que ellos están cómodos y saben leer cualquier disposición que planteemos».

No está preocupado por la falta de gol de la temporada pasada y aspira a que «juntemos dentro del área a los jugadores que tienen gol. No tengo duda de que tenemos gente de con esa capacidad y ya lo dije en la presentación, una temporada no puede marcar la trayectoria de un jugador». Ha explicado que Gorrotxategi no llega al partido pero está «tranquilo, porque tenemos jugadores capaces de hacer un buen trabajo ahí y los que están en el banquillo pueden cambiar también el ritmo del partido». Espera un choque «con mucho ritmo porque el Valencia es un equipo con mucha energía, que nos querrá quitar tiempo. Tenemos que decidir rápido, ser agresivos y espero un partido muy complicado con un ritmo muy alto para ser el primer dia de temporada»