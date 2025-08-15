La primera rueda de prensa de Sergio, en directo

13:34

Sobre descartados

Todo está claro desde el principio. La información era clara, ellos lo conocían. Estaban en conversaciones con otros clubs. No son fáciles esa conversaciones, ni para ellos, ni para el club, ni para el entrenador. Todos arrancaban con las mismas oportunidades y hemos ido decidiendo. Han sido conscientes de cuál era su situación en todo momento. Su comportamiento ha sido idílico. De las primeras conversaciones hace tres meses, yo quería ver a todo el mundo y verles de cerca. Lo que iba viendo, lo he ido compartiendo con el club.

Hay dos dorsales libres y no está descartado que se quede alguno en el club