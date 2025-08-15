La primera rueda de prensa de Sergio, en directo
El nuevo técnico de la Real Sociedad expone sus reflexiones en la víspera del debut ante el Valencia
Viernes, 15 de agosto 2025, 13:24
Máxima expectación en la Real Sociedad en la víspera del primer encuentro de la temporada, que supondrá el estreno del nuevo entrenador, Sergio Francisco. El técnico irundarra ofrece su primera rueda de prensa previa a un encuentro oficial con muchos temas candentes encima de la mesa, como los fichajes, la situación de los transferibles o el estado físico de Gorrotxategi. El estreno del nuevo inquilino del banquillo será mañana sábado, día 16 de agosto, a las 21.30 horas contra el Valencia en Mestalla.
13:39
Ausencia de Gorrotxa
Perdemos a un gran jugador, pero tenemos jugadores de sobra por dentro para cubrir esa posición. Estoy muy tranquilo. Los que salgan mañana lo van a hacer muy bien y habrá gente en el banquillo que nos pueda ayudar para el final del partido. No tengo dudas en ese sentido. Tenemos jugadores de sobra para esas posiciones.
13:37
Sobre Rupérez
Destaco su temporada. Si alguien tenía duda de que puede estar cerca del primer equipo, está solventada. Ha habido conversaciones con jugadores de su puesto y situaciones que nos han hecho tomar decisiones. Considero que está cerca del primer equipo
13:34
Gorrotxa
Está tocado y no llega al partido
13:34
Sobre descartados
Todo está claro desde el principio. La información era clara, ellos lo conocían. Estaban en conversaciones con otros clubs. No son fáciles esa conversaciones, ni para ellos, ni para el club, ni para el entrenador. Todos arrancaban con las mismas oportunidades y hemos ido decidiendo. Han sido conscientes de cuál era su situación en todo momento. Su comportamiento ha sido idílico. De las primeras conversaciones hace tres meses, yo quería ver a todo el mundo y verles de cerca. Lo que iba viendo, lo he ido compartiendo con el club.
Hay dos dorsales libres y no está descartado que se quede alguno en el club
13:33
Sobre cómo está
Con Muchas ganas. Hemos terminado el trabajo en pretemporada. Estamos preparados para arrancar, como queríamos
13:33
Comparece ya Sergio
13:30
25 en la convocatoria
Primera convocatoria de Sergio. 25 componentes, sin ninguno de los cinco jugadores que se han quedado sin dorsal -Odriozola, Sadiq, Carlos Fernández, Becker y Javi López-, pero con los dos fichajes -Guedes y Caleta Car-. También va un tercer portero como Arana
13:01
Los descartados
La noticia de la mañana es que la Real Sociedad ha dejado sin dorsal a cinco jugadores, todos ellos transferibles: Odriozola, Sadiq, Javi López, Becker y Carlos Fernández
https://www.diariovasco.com/real-sociedad/real-deja-dorsal-odriozola-becker-carlos-sadiq-20250815120841-nt.html
12:58
Muy buenos precedentes
Ninguna derrota en los últimos 11 debuts de entrenadores de la Real Sociedad, que registran un saldo muy positivo de ocho victorias y tres empates. El último entrenador txuri-urdin que perdió en un debut fue Chris Coleman (0-2 ante el Castellón) el 26 de agosto de 2008 (hace 18 años) en Segunda.
Últimos debuts de entrenadores en la Real :
Imanol (2ª etapa) Real Madrid-Real 0-2
Imanol (1ª etapa) Eibar-Real 0-0
Garitano Villarreal-Real 1-2
Eusebio Real-Sevilla 2-0
Santana Real-Atlético 2-1
Jagoba Real-Getafe 2-0
Montanier Sporting-Real 1-2
Lasarte Las Palmas-Real 1-1Lillo
Eizmendi Córdoba-Real 1-3
10:59
Arratsalde on!!
Bienvenidos al directo de la primera rueda de prensa de Sergio Francisco previa a un encuentro oficial. El técnico irundarra se estrena al frente del primer equipo realista en un exigente duelo en Mestalla ante el Valencia previsto para mañana sábado a las 21.30 horas. Coincidirá con el último espectáculo de fuegos artificiales de la Semana Grande donostiarra. El encuentro se podrá seguir en directo por televisión en Movistar y en streaming en la web de DV
-
