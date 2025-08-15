Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Ansotegi, en su primera rueda de prensa como técnico del Sanse previa a un partido RS
Liga Hypermotion

Ansotegi: «El nivel de Segunda es altísimo y nos va a exigir muchísimo»

Ansotegi debuta el domingo como técnico del filial en Anoeta ante el Zaragoza y no podrá contar con Balda ni Marchal

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:01

También será el debut de Jon Ansotegi en el filial de la Real Sociedad, que se mide el domingo ante un clásico como el ... Real Zaragoza en Anoeta (17.00 horas) . «El equipo llega bien, hemos hecho una buena pretemporada, siempre hay cosas que corregir y el entrenador se fija en esas cosas pero en lineas generales que ha sido una pretemporada buena», ha comentado el técnico del filial. Balda y Marchal son bajas para el estreno liguero de los potrillos. Ansotegi destaca el nivel que se va a encontrar en la categoría de plata. «Las categorías son por algo y el nivel sube muchísimo. Los directores deportivos miran gente de Primera RFEF para jugar en Segunda y hay muchos jugadores de Primera que no tienen sitio y tienen que jugar en Segunda, con lo que el nivel es altísimo. Vamos a luchar contra equipos y jugadores de Primera y eso nos va a exigir muchísimo a todos durante todos los partidos».

