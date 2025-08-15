Ansotegi: «El nivel de Segunda es altísimo y nos va a exigir muchísimo»

Raúl Melero Viernes, 15 de agosto 2025, 15:01 Comenta Compartir

También será el debut de Jon Ansotegi en el filial de la Real Sociedad, que se mide el domingo ante un clásico como el ... Real Zaragoza en Anoeta (17.00 horas) . «El equipo llega bien, hemos hecho una buena pretemporada, siempre hay cosas que corregir y el entrenador se fija en esas cosas pero en lineas generales que ha sido una pretemporada buena», ha comentado el técnico del filial. Balda y Marchal son bajas para el estreno liguero de los potrillos. Ansotegi destaca el nivel que se va a encontrar en la categoría de plata. «Las categorías son por algo y el nivel sube muchísimo. Los directores deportivos miran gente de Primera RFEF para jugar en Segunda y hay muchos jugadores de Primera que no tienen sitio y tienen que jugar en Segunda, con lo que el nivel es altísimo. Vamos a luchar contra equipos y jugadores de Primera y eso nos va a exigir muchísimo a todos durante todos los partidos».

Para el de Berriatua, enfrentarse al Zaragoza le hace «ilusión» pero mira más allá del debut liguero. «Tenemos un inicio exigente si miras los equipos a los que nos enfrentamos pero es que en la jornada 14, 15 o 16 vamos a medirnos a equipos también muy fuertes e históricos». Siente que para un jugador del filial «jugar en Anoeta seguro que es un sueño. Debutamos en casa, en plena Semana Grande y un domingo a las cinco. No se puede pedir más». Ansotegi podrá contar con jugadores que han estado en dinámica del prier equipo, casos de Rupérez, Mikel Rodríguez o Mariezkurrena. «A todos los entrenadores nos gustaría tener a todos los jugadores desde el primer día pero hay que entender que el mercado se cierra en septiembre y que puede haber cambios. Les pasa a todos los equipos de Segunda. Va a haber salidas y movimientos, y en nuestro caso hemos trabajado bien y los jugadores que han venido del primer equipo han trabajado bien con nosotros». «Jugar en Anoeta es un sueño; debutamos en casa, en plena Semana Grande y un domingo a las cinco. No se puede pedir más» Dice Ansotegi que va a ser el mismo que cuando trabajaba en el staff del primer equipo y lo único que le cambia es «la voz. Y no porque tenga que echar broncas sino porque le tienes que gritar a un jugador que está a cien metros», dice en tono de broma. Espera un partido «muy complicado» contra el conjunto maño, «que seguro piensa en el ascenso como objetivo para esta temporada», ha comentado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión