Philippo se corona como campeón de la Copa de Oro

En una jornada asfixiante, Philippo se proclamó ganador de la LVII edición de la Copa de Oro de San Sebastián. Superó a Sirjan y a ... Naranco, principal favorito de esta jornada, que le siguieron muy de cerca durante los 2.400 metros del recorrido. Este es el primer triunfo del caballo de la finca Cas Sant.

La curva estuvo peleada y recortó distancias entre la cabeza y el resto del pelotón, aunque no lo suficiente para cambiar el orden de los tres primeros en meta. Velerin y Bulnes, alternativas a la victoria, quedaron en cuarta y quinta posición respectivamente.

Philippo, de cinco años y montado por N. M. Lopes, venía de ganar un hándicap con una marca de 36 segundos habiendo sacado dos cuerpos de ventaja y con un ritmo muy elevado, argumentos que volvió a demostrar este viernes en el trazado donostiarra.

Nueva cita en el Hipódromo

Una vez finalizada la esperada Copa de Oro, el hipódromo acogerá este domingo el Gran Premio del Gobierno Vasco, la segunda cita más importante del verano para los amantes del turf.