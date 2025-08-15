Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha: Philippo, Sirjan, Velerin, Naranco y Bulnes. Sara Santos
Turf

Philippo se corona como campeón de la Copa de Oro

El ejemplar de la Finca Cas Sant lideró el grupo desde el inicio de la carrera

Andre Quispe

Andre Quispe

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:06

En una jornada asfixiante, Philippo se proclamó ganador de la LVII edición de la Copa de Oro de San Sebastián. Superó a Sirjan y a ... Naranco, principal favorito de esta jornada, que le siguieron muy de cerca durante los 2.400 metros del recorrido. Este es el primer triunfo del caballo de la finca Cas Sant.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  7. 7 La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo»
  8. 8 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  9. 9 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  10. 10 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Philippo se corona como campeón de la Copa de Oro

Philippo se corona como campeón de la Copa de Oro