Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 12 de agosto 2025, 20:29
-Sociedad: Los incendios forestales avanzan en seis comunidades con casi 6.000 desalojados
-Tiempo: Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
-Real Sociedad: Gorrotxategi, ausente en Zubieta a cuatro días del estreno
-Deportes: Orio asume el reto de batir el récord de triunfos logrados por Urdaibai en 2024
-Política: Euskadi endurece la ley para atajar la corrupción y cesar a cargos públicos en casos graves
-San Sebastián: Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
-Fiscalidad: La recaudación de Gipuzkoa se dispara un 16,3% hasta julio al eliminarse el efecto de la devolución a los mutualistas
Gipuzkoa: La protección de las aves frena el segundo parque eólico de Statkraft en Gipuzkoa
Fútbol: El órdago de un Isak que se declara en rebeldía para forzar su salida al Liverpool
Política: Los obispos se revuelven contra Vox: «Un xenófobo no puede ser un buen cristiano»
