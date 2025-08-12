Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que afecta a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz). EFE

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 12 de agosto 2025, 20:29

-Sociedad: Los incendios forestales avanzan en seis comunidades con casi 6.000 desalojados

-Tiempo: Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara

-Real Sociedad: Gorrotxategi, ausente en Zubieta a cuatro días del estreno

-Deportes: Orio asume el reto de batir el récord de triunfos logrados por Urdaibai en 2024

-Política: Euskadi endurece la ley para atajar la corrupción y cesar a cargos públicos en casos graves

-San Sebastián: Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca

-Fiscalidad: La recaudación de Gipuzkoa se dispara un 16,3% hasta julio al eliminarse el efecto de la devolución a los mutualistas

Gipuzkoa: La protección de las aves frena el segundo parque eólico de Statkraft en Gipuzkoa

Fútbol: El órdago de un Isak que se declara en rebeldía para forzar su salida al Liverpool

Política: Los obispos se revuelven contra Vox: «Un xenófobo no puede ser un buen cristiano»

  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  7. 7 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  10. 10 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»

