El Gobierno Vasco frena el proyecto del parque eólico de Piaspe en Azpeitia, Zestoa y Errezil

El Gobierno Vasco ha frenado el proyecto del parque eólico de Piaspe impulsado por la multinacional noruega Statkraft en terrenos de los municipios de Azpeitia, ... Zestoa y Errezil. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha dictaminado que el plan no cumple varias condiciones esenciales de protección ambiental, lo que actualmente imposibilita su ejecución, según ha confirmado este periódico de fuentes del Ejecutivo de Vitoria.

Ayer los ayuntamientos de las tres localidades afectadas emitieron un comunicado conjunto en el que daban cuenta de la postura del Gobierno Vasco. Señalaron que «han declarado desde el principio que todos los proyectos energéticos deberán cumplir tres condiciones principales: garantías de protección del medio ambiente y cuidado de los ecosistemas, control de la administración pública y participación ciudadana, garantizando así la posibilidad de propiedad pública comunitaria, y orientar la energía generada a satisfacer el consumo energético local, promoviendo la autosuficiencia y el beneficio social del territorio».

Indicaron que «informarán a los residentes de los terrenos afectados por el proyecto sobre el contenido de la resolución. Asimismo, han manifestado que mantendrán su firme compromiso con la transición energética, siempre con propuestas que combinen la protección ambiental, los beneficios locales y la participación ciudadana».

El proyecto de Piaspe preveía contar con 33MW de potencia instalada, y sus aerogeneradores, de 205 metros de altura total y 170 metros de diámetro de rotor, tendrán 6MW cada uno. Eso supone energía suficiente para abastecer de energía limpia y autóctona a 24.300 hogares. La entrada en operación del parque está programada para 2027 y el empleo directo previsto en la construcción es de 81 personas.

El centro de seccionamiento de Piaspe, de 30 kV, estaría ubicado en el término municipal de Azpeitia. Y el punto de evacuación a la red de distribución sería la subestación 'Lasao', de 30 kV, propiedad de i-DE Redes Eléctricas inteligentes.

En enero pasado el Gobierno central ya tumbó otro proyecto de la multinacional noruega, esta vez el del parque de Itsaraz, también por declaración medioambiental desfavorable. Estaba prevista su ubicación en la frontera entre Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, -entre los municipios de Aramaio y Eskoriatza-, y contaría con una capacidad de 60,4 megavatios (MW) de potencia a través de ocho grandes molinos de 201 metros de alto tomando en cuenta la altura máxima de la pala -de los que solo uno estaría en territorio guipuzcoano- y que ocuparía 782 hectáreas.