La recaudación de Gipuzkoa se dispara un 16,3% hasta julio al eliminarse el efecto de la devolución a los mutualistas

La recaudación acumulada de la Hacienda de Gipuzkoa hasta el mes de julio ha alcanzado los 3.105,7 millones de euros, lo que supone ... un incremento del 16,3% respecto al mismo periodo de 2024 y 434,5 millones más. Sin embargo, este crecimiento excepcional se debe a que en julio del año pasado se realizaron las devoluciones extraordinarias a mutualistas, por un importe de 204 millones de euros (59 en la campaña de 2023 y 145 por los otros cuatro años no prescritos de 2019 a 2022), para cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo y compensar el exceso cobrado en IRPF en los últimos cinco años.

«La llamativa variación de la recaudación líquida acumulada hasta julio está provocada, en gran medida, por las devoluciones extraordinarias a mutualistas efectuadas en julio de 2024, las cuales tienen un efecto notorio en la comparativa. Sin tener en cuenta dicho efecto, la citada variación sería del 9,4%, en línea con las cifras registradas hasta junio», sostiene el departamento de Hacienda del ente foral.

En todo caso, los ingresos han crecido también por factores estructurales como el aumento de las retenciones sobre rendimientos del trabajo (+5,6%), al calor de los buenos datos de empleo en el territorio, el incremento de los ingresos por capital mobiliario, y el buen comportamiento del IVA (consumo) y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Por el contrario, las retenciones sobre ganancias patrimoniales han registrado una caída de 28,3 millones de euros.

El IRPF y el IVA, los motores

El IRPF ha sido el impuesto que más ha tirado de la recaudación, con un alza del 18,6% (187,1 millones más), seguido por el IVA, que ha crecido un 16,1% (108,8 millones más). Los impuestos especiales también han registrado subidas destacadas, especialmente el de la electricidad, que ha aumentado un 103,7% gracias a cambios normativos recientes.

En definitiva, el fuerte incremento de la recaudación del territorio hasta julio se debe en gran medida a un efecto contable derivado de las devoluciones de 2024, si bien la evolución de la economía y del empleo también ha contribuido a que las arcas forales presenten una tendencia positiva.