Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Hacienda de Gipuzkoa ha ingresado hasta julio 434,5 millones más en impuestos que en el mismo periodo del año pasado. Lobo Altuna

La recaudación de Gipuzkoa se dispara un 16,3% hasta julio al eliminarse el efecto de la devolución a los mutualistas

Hacienda foral, que ingresa 3.105,7 millones de euros en los siete primeros meses del año, precisa que sin contar lo abonado a los jubilados en 2024, el crecimiento real sería del 9,4%

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 13:28

La recaudación acumulada de la Hacienda de Gipuzkoa hasta el mes de julio ha alcanzado los 3.105,7 millones de euros, lo que supone ... un incremento del 16,3% respecto al mismo periodo de 2024 y 434,5 millones más. Sin embargo, este crecimiento excepcional se debe a que en julio del año pasado se realizaron las devoluciones extraordinarias a mutualistas, por un importe de 204 millones de euros (59 en la campaña de 2023 y 145 por los otros cuatro años no prescritos de 2019 a 2022), para cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo y compensar el exceso cobrado en IRPF en los últimos cinco años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  5. 5 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  6. 6

    Gipuzkoa sigue asándose, por cuarto día consecutivo, bajo una ola de calor persistente
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  9. 9

    Salud pide precaución tras diez atendidos ayer por golpes de calor en Gipuzkoa y los 43º que se esperan hoy
  10. 10

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La recaudación de Gipuzkoa se dispara un 16,3% hasta julio al eliminarse el efecto de la devolución a los mutualistas

La recaudación de Gipuzkoa se dispara un 16,3% hasta julio al eliminarse el efecto de la devolución a los mutualistas