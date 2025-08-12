Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una noche menos tropical en Gipuzkoa, a la espera de máximas de hasta 43º en el interior esta tarde

Una noche menos tropical en Gipuzkoa, a la espera de máximas de hasta 43º en el interior esta tarde

Las temperaturas siguen en aumento y aunquese espera una pequeña tregua mañana y el jueves, el fin de semana llegará con un nuevo repunte

A. Iparraguirre y C. Teruel

Martes, 12 de agosto 2025, 07:28

La noche tropicial (por encima de 20ºC) ha estado presente de nuevo en Gipuzkoa, pero los primeros datos recogidos en las estaciones de Euskalmet demuestran ... que ha sido menos calurosa que ayer. En Jaizkibel se ha registrado la temperatura máxima más alta, con 26,3ºC a media noche, seguido de Zegama, con 24,6ºC a la una de la madrugada, destacando también los 23,5ºC media hora antes en la isla de Santa Clara, y una décima menos en el Puerto de Pasaia pocos minutos después. Bidania, un pueblo en el que generalmente hace fresco, los termómetros no han bajado de los 23ºC.

