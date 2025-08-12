Una noche menos tropical en Gipuzkoa, a la espera de máximas de hasta 43º en el interior esta tarde

La noche tropicial (por encima de 20ºC) ha estado presente de nuevo en Gipuzkoa, pero los primeros datos recogidos en las estaciones de Euskalmet demuestran ... que ha sido menos calurosa que ayer. En Jaizkibel se ha registrado la temperatura máxima más alta, con 26,3ºC a media noche, seguido de Zegama, con 24,6ºC a la una de la madrugada, destacando también los 23,5ºC media hora antes en la isla de Santa Clara, y una décima menos en el Puerto de Pasaia pocos minutos después. Bidania, un pueblo en el que generalmente hace fresco, los termómetros no han bajado de los 23ºC.

La ola de calor persistente seguirá en las próximas horas en toda Gipuzkoa. Así, estará activado el aviso naranja durante toda la jornada tanto en el interior como en la costa del territorio por temperaturas altas persistentes. Se esperan máximas de hasta 43º en el interior, lo que podría hacer de esta jornada la más intensa de la última semana. Aunque parece que los días de mañana y el jueves supondrán un pequeño respiro, esta semana seguirá siendo sofocante en el territorio. Se prevé un nuevo repunte de las temperaturas para el fin de semana y podrían volver a superarse los 40 grados en el interior de Gipuzkoa, mientras que en la costa las máximas rondarán los 35 grados. Unas temperaturas particularmente asfixiantes para los guipuzcoanos y que, según las previsiones, no han hecho más que empezar.

La alerta roja activada este lunes en el interior ya advertía de lo que se avecinaba. Y no fue para menos. Tras una noche calurosa, con picos de 30,5º en Jaizkibel o 23,8º en Santa Clara (Donostia), el día que le siguió fue igual de tórrido. Las temperaturas ascendieron rápidamente durante la mañana hasta alcanzar sus máximos a eso del mediodía. El interior de Gipuzkoa se llevó, como de costumbre, la peor parte y los termómetros llegaron a marcar 42 grados en Arrasate, 41,3 en San Prudentzio (Bergara) y 40,6 en Beasain. Un bochorno difícil de combatir. Ni siquiera en la sombra se encontraba alivio, pues hasta en las zonas más umbrías de estas localidades el termómetro marcaba 38 grados.

Eso sí, la estampa de los municipios costeros fue más moderada. Tal es la diferencia entre ambos extremos del territorio que las máximas alcanzadas en el litoral seguían estando más de 10 grados por debajo de las del interior. La máxima que llegaron a marcar los termómetros en Higer (Hondarribia) fue de 30,8º (a las 12.50 horas), frente a los 42º de Arrasate una hora más tarde. Una vez más, el efecto regulador del mar se dejó notar. Y tampoco hace falta irse lejos para apreciarlo: la máxima en Santa Clara (a las 9.50 horas) seguía estando unos grados por debajo de la registrada en Miramón a eso de las 12.00 horas, 31,2 grados frente a 35º. Algo tan sencillo como la brisa del mar crea diferencias notables entre localidades.

«El juego del verano»

La razón por la que Gipuzkoa lleva días derritiéndose también es bastante simple. Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, explica que esta ola de calor, «como siempre, viene motivada por una situación anticiclónica típica de verano». Dado que «en verano la Península Ibérica tiene suficiente potencia calorífica como para que siempre tengamos una masa de aire cálido esperándonos en el sur», es el viento, su origen, dirección y potencia quien 'decide' la meteorología vasca. «En cuanto nuestro componente norte se afloja un poco o las rachas de componente sur se amplifican un poco, nos acaba entrando una masa de aire cálido», explica Gaztelumendi. «Ese es el juego del verano».

Así, para refrescar estas temperaturas es necesario «que la brisa de componente norte entre hasta el interior, por lo que las primeras localidades en experimentar una bajada de las temperaturas serían las de la franja del litoral». La otra forma de templar un día caluroso, añade, «es que entre una tormenta de componente sur. Es más difícil que este sea el caso, pero se puede dar».

Con todo, las previsiones apuntan a que el de hoy será un día especialmente caluroso; uno de los más bochornosos de la última semana. Las máximas esperadas ascienden hasta los 43 grados en Bergara, con mínimas de 18º; por su parte, se esperan diez grados menos de máxima (33º) y mínimas algo más altas, de 21º, en la costa guipuzcoana.

El paisaje de cielos despejados y un sol brillante y caluroso será el predominante durante la mayor parte del día, sin embargo, con el paso de las horas, la nubosidad irá aumentando y, con ella, crecerá la probabilidad de chubascos o tormentas puntuales para la tarde-noche. Este repentino giro traerá una bajada de las temperaturas que mañana dará algo de tregua a los guipuzcoanos. En la costa no se superarán los 30º mañana, mientras que en el interior el descenso será notable; las temperaturas más altas no superarán los 35 grados. Las mínimas se mantienen estables y seguirán dejando noches de verano agradables, de 21 grados.

Este ligero descenso podría estar motivado por un giro del viento a componente noroeste, con rachas más fuertes en el litoral. La nubosidad también irá en aumento y no se descarta la posibilidad de chubascos y tormentas ocasionales. La jornada del jueves será similar, con temperaturas máximas en ligero ascenso, sobre todo en el interior, pero con probabilidades de chubascos dispersos.

Después de varios días de temperaturas extremas, la esperada tregua podría llegar acompañada de agua, por lo que es recomendable tener los paraguas y los chubasqueros a mano, aun en pleno agosto y en medio de una ola de calor; porque al más estilo guipuzcoano, la climatología en verano es variable y a pesar de este pequeño respiro, los días de calor no han hecho más que empezar.

Según Gaztelumendi, este episodio de calor es «impredecible», por lo que resulta difícil prometer cuándo abandonará el territorio. Pero si algo tiene claro es que el fin de semana seguirá siendo caluroso y los termómetros volverán a subir. «La masa de aire cálido está ahí. Entonces, cuando tengamos algo más de componente sur que lo empuje o algo menos de norte que deje que entre esta masa de aire, vamos a seguir teniendo este tipo de problemática durante muchos días sucesivos», tal y como se lleva viendo los últimos días. Probablemente, el calor volverá «el viernes o el sábado», señala. Las primeras previsiones apuntan a máximas de hasta 42º grados en el interior, y de 36º en la costa. Si este fuera el caso, «probablemente se activen avisos amarillos o incluso naranjas» por temperaturas extremas, avisa.

Posible agosto «de récord»

Vista la tónica de las dos primeras semanas de agosto, los meteorólogos ya calculan que «si cada semana seguimos teniendo aunque sea dos días de calor, así como este pasado junio ya fue un mes histórico en lo que a temperaturas se refiere, agosto también podría serlo», asegura el coordinador de Euskalmet. Por ello, y mientras Gipuzkoa siga soportando temperaturas extremas, los expertos recomiendan ser precavidos y estar preparados: evitar la deshidratación y beber líquidos de manera frecuente, sin esperar a tener sed; protegerse del sol mediante sombreros, gafas de sol y protección solar o evitar la exposición solar en las horas centrales del día.

Para mantener el hogar lo más fresco posible, es aconsejable mantener las ventanas y las persianas cerradas mientras las temperaturas se mantengan altas y aprovechar el aire de la noche para refrescar las estancias. Pequeños y simples 'tips' para hacer de estas tórridas jornadas algo más soportables.