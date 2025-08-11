Diez personas atendidas en Gipuzkoa por las altas temperaturas En plena ola de calor, los síntomas más habituales de los pacientes han sido los mareos, los desmayos y la fatiga

13 personas han sido trasladadas en ambulancias al centro de salud en Euskadi por problemas relacionados con las altas temperaturas.

Andre Quispe San Sebastián Lunes, 11 de agosto 2025, 21:12 Comenta Compartir

Los termómetros se han disparado a lo largo de toda la jornada en Gipuzkoa, hasta el punto de que varias personas han tenido que ser atendidas por el intenso calor. De hecho, este lunes Osakidetza ha atendido a 15 personas. Diez de ellas han sido atendidas en Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia han hecho lo propio otras cuatro. En Álava el Servicio Vasco de Salud ha atendido un único caso.

Las edades de las personas atendidas en Osakidetza han oscilado entre los 29 y 91 años. Los síntomas más habituales en el día de hoy han sido los mareos, los desmayos y la fatiga.

Plan de Calor 2025

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco presentó una serie de medidas de prevención y actuación para afrontar las altas temperaturas en Euskadi. El Plan de Calor 2025 presta especial atención a los menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores, considerados colectivos más vulnerables a las olas de calor.

El Departamento de Salud recuerda la importancia de utilizar protector solar y la hidratación constante. Invita a evitar la exposición directa al sol entre las 12 del mediodía y las 5 de la tade, así como cubrir la cabeza con un sombrero y proteger la vista con gafas de sol. Asimismo, recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.