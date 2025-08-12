El órdago de un Isak que se declara en rebeldía para forzar su salida al Liverpool Traslada que no va a volver a jugar en el Newcastle aunque no sea traspasado al club 'red', que es su deseo, operación de la que sacaría buena tajada la Real Sociedad

La Real Sociedad trata de cerrar con la incorporación de un centrocampista enérgico y de despliegue este mercado veraniego de fichajes, pero también mira de reojo lo que sucede en Inglaterra con la salida de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool porque ambas operaciones podrían tener una relación. El ariete exrealista se ha declarado en rebeldía y ha trasladado a la dirección de su club que no volverá a jugar con 'las urracas' como última medida de presión para poder cumplir su deseo de recalar en en el Liverpool, club que podría realizar el mayor desembolso en la historia de la Premier por el internacional sueco.

Isak no ha participado en ningún momento en la pretemporada del Newcastle, por lo que parece imposible que participe en el debut del equipo de Eddie Howe en la presente campaña, previsto para este sábado (13.30 horas) ante el Aston Villa en Villa Park. El escandinavo, por el que la Real ya ha percibido en torno a 72 millones de euros -con los variables- por su traspaso en 2022, sólo piensa en recalar en un Liverpool que ya figura en la primera posición en la lista de clubs que más han invertido en fichajes este verano, con casi 300 millones (125 en Wirtz, 80 en Ekitike, 47 en Kerkez y 40 en Frimpong), aunque también ha vendido por casi 200. Está preparado para acometer una operación astronómica, que podría superar los 150 millones de euros. La primera oferta, que rondaba los 125, fue rechazada por el Newcastle. También se habla de una segunda de 138.

La única opción de Isak es el Liverpool y la única opción del Liverpool es Isak. El delantero, según el periodista David Ornstein, llevaría adelante su amenaza de no volver a vestirse la camiseta blanquinegra del Newcastle incluso si 'las urracas' decidieran no venderle. Su club actual ha intentado blindarle y renovar al alza su contrato, pero ha sido en vano. Lógicamente, por lo que pueda pasar, están buscando sustitutos y se han fijado en futbolistas como Samu Omorodion. del Oporto, Nicholas Jackson, del Chelsea, o Yoane Wissa, del Brentford FC, ya que otras opciones como las de Hugo Ekitike o Benjamin Sesko se le esfumaron. Isak ha marcado la increíble cifra de 62 goles en 109 partidos con los 'magpies'. En la Real disputó más partisos oficiales (132), pero rubricó muchos menos tantos (44)

8-10 millones de ingreso extraordinario para la Real

La Real está muy atenta a todo lo que pueda pasar porque cuanto mayor sea la cifra que ponga encima de la mesa el Liverpool y acepte el Newcastle, más caja hará. Si el guarismo final llega a los 150 millones de euros, la Real se llevará ocho, por cuanto tiene asegurado el 10% de la plusvalía de la operación de traspaso facturada hace tres años, que tuve un montante total algo superior a los 70 millones de euros. Si son 160, serán nueve 'kilos' los que terminen en la cuenta de ingresos txuri-urdin. Considerando que la entidad guipuzcoana lleva todo el verano negociando con el Al-Qadisiyah saudí por el fichaje de Equi Fernández, el centrocampista que quería Sergio Francisco, quizá una operación podría llevar a la otra. Por el pivote argentino pedían en torno a 24 millones de euros.

La relación de Isak con la Real Sociedad sigue siendo muy buena, como demuestra el hecho de que el sueco estuvo hace dos semanas recuperándose en las instalaciones de Zubieta de una lesión en el muslo junto a un preparador físico.

El Liverpool estrena la era 'post Diogo Jota' este viernes (21 horas) en Anfield Road contra el Bournemouth. Ya nadie espera a Isak ese día, aunque lo normal es que el internacional sueco termine siendo 'red' y que la Real reciba un ingreso extraordinario por la operación que más ingresos le ha generado en toda su historia.

