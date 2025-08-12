Orio asume el reto de batir el récord de triunfos logrados por Urdaibai en 2024

Orio se ha propuesto batir el récord de victorias en una temporada en poder de Urdaibai (14) desde al año pasado. Los aguiluchos suman idéntico ... balance que los bermeotarras a estas alturas –9 ikurriñas en 12 jornadas–, pero contabilizan tres puntos más en su casillero, 140 frente a los 137 que llevaban los vizcaínos. Esa pequeña diferencia se debe a que la 'Bou Bizkaia' terminó quinta en la Ikurriña de Orio de 2024, mientras que el peor resultado de la 'San Nikolas' hasta ahora es la tercera plaza en la tercera jornada de la Eusko Label Liga.

Los números de estas dos últimas temporadas tienen un denominador común, el técnico Iker Zabala, que busca que su primer curso al frente de la nave amarilla quede también para la historia. De momento ya ha conseguido que Orio regrese a lo más alto, algo que no sucedía desde 2019 cuando consiguió su única corona CaixaBank con Salsamendi y Gorka Aranberri de patrón.

227 Los puntos que cosechó Urdaibai el verano pasado. A estas alturas contaba con 137, tres menos de los que suma Orio.

Aunque Iker Zabala es el ideólogo de ambos transatlánticos, hay más elementos en común. Uno es Aranberri, que también patroneó la 'Bou Bizkaia' en 2024, así como el uruguayo Andrés Medina, un fijo como tres de estribor tanto en Urdaibai como ahora en la 'San Nikolas'. El cuarto es el preparador físico y este curso también remero aguilucho, Ander Zabala.

Las incorporaciones de estos bogadores junto a los Adrián González, Beñat Egiazu o Asier Carballeda, entre otros, y el hecho de contar con canteranos de calidad tras la entrada en vigor del nuevo cupo que establece la obligación de alinear cuatro remeros de casa han convertido a la 'San Nikolas' en una trainera sin fisuras. Los cinco cambios de una jornada a otra le dan mucho aire sin que baje su nivel. «El Bermeo del año pasado y este Orio son similares en potencial. Es difícil superar ese listón, pero vamos a intentarlo», dice Zabala.

Castro y Hondarribia, más lejos

Los amarillos se han tatuado el número 15 a fuego como aliciente extra. Para batir el récord de Urdaibai deben imponerse en seis de las ocho jornadas que restan. Con anterioridad, el listón lo habían fijado Castro en 2009 y Hondarribia en 2015, ambos con 13 victorias en las que sumaron 194 y 217 puntos, respectivamente. Eran veranos en los que la Liga contaba con dos jornadas menos.