Orio conquistó las dos regatas del fin de semana en Galicia. Arrizabalaga

Orio asume el reto de batir el récord de triunfos logrados por Urdaibai en 2024

La 'San Nikolas' iguala las nueve victorias del bote de Bermeo el año pasado a estas alturas y ahora necesita ganar seis de las ocho regatas que quedan

Julen Ensunza

Martes, 12 de agosto 2025, 07:05

Orio se ha propuesto batir el récord de victorias en una temporada en poder de Urdaibai (14) desde al año pasado. Los aguiluchos suman idéntico ... balance que los bermeotarras a estas alturas –9 ikurriñas en 12 jornadas–, pero contabilizan tres puntos más en su casillero, 140 frente a los 137 que llevaban los vizcaínos. Esa pequeña diferencia se debe a que la 'Bou Bizkaia' terminó quinta en la Ikurriña de Orio de 2024, mientras que el peor resultado de la 'San Nikolas' hasta ahora es la tercera plaza en la tercera jornada de la Eusko Label Liga.

