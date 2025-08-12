Detenido en Donostia por una agresión con arma blanca en una barbacoa
El ataque se produjo en el barrio de Bidebieta y la víctima fue hospitalizada por una herida en el pecho
A. I.
Martes, 12 de agosto 2025, 09:52
Agentes de la Ertzaintza detuvieron anoche a un joven de 29 años acusado de agredir a una persona con un arma blanca en el barrio ... donostiarra de Bidebieta durante una barbacoa. La víctima sufrió una herida en el pecho y tuvo que ser hospitalizado.
Según ha informado este martes el Departamento de Seguridad, el incidente se produjo sobre las ocho de la tarde de ayer . Una llamada alertó del hecho y solicitó asistencia sanitaria para el herido. De inmediato recursos de la Ertzaintza se trasladaron al lugar y contactaron con la víctima y varios testigos de los hechos. Todos manifestaron que el agresor había aparecido en el lugar en el que se encontraban realizando una barbacoa y habría arremetido contra el agredido, apuñalándole en el pecho con un arma blanca y huyendo del lugar.
La víctima precisó de asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladada al Hospital Donostia. Los y las agentes procedieron a identificar a las personas presentes en el momento del suceso, tomándoles declaración. Dos horas más tarde consiguieron detener al agresor acusándole de un delito de lesiones. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias y, a su finalización, será puesto a disposición judicial, según han señalado las mismas fuentes.
