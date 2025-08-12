Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido en Donostia por una agresión con arma blanca en una barbacoa

El ataque se produjo en el barrio de Bidebieta y la víctima fue hospitalizada por una herida en el pecho

A. I.

Martes, 12 de agosto 2025, 09:52

Agentes de la Ertzaintza detuvieron anoche a un joven de 29 años acusado de agredir a una persona con un arma blanca en el barrio ... donostiarra de Bidebieta durante una barbacoa. La víctima sufrió una herida en el pecho y tuvo que ser hospitalizado.

