Un pleno del Parlamento Vasco de esta legislatura. Jesús Andrade

Euskadi endurece la ley para atajar la corrupción y cesar a cargos públicos en casos graves

La nueva normativa que tramita ya el Parlamento Vasco afectará también a los lobbies y a empresas del sector privado, que podrían enfrentarse a multas de 400.000 euros

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 00:01

Euskadi quiere atajar de raíz posibles episodios de corrupción de instituciones públicas, cargos políticos, grupos de interés o lobbies y empresas privadas, como los que ... han convulsionado la política española en los últimos meses. Para ello, el Gobierno Vasco trabaja ya en la nueva ley de Transparencia que comenzará a tramitar el Parlamento Vasco a partir del próximo otoño, y que contempla un severo régimen sancionador que establece desde multas de 200 euros para casos leves hasta la posibilidad de cesar a cargos públicos en casos muy graves de corrupción. También prevé sanciones de hasta 400.000 euros para empresas privadas implicadas en irregularidades. El anteproyecto fue aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco el pasado 1 de abril.

