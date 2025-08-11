Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una joven se refresca en un pequeño arroyo en las cercanías de Tolosa. Iñigo Royo

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:43

-Tiempo: Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º

-Economía: BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

-Política: Líderes europeos convocan este miércoles una reunión con Zelenski y Trump para «presionar a Rusia»

-Sucesos: Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia

-Semana Grande: Los piratas invaden las aguas de La Concha en plena Semana Grande 2025

-San Sebastián: El nuevo centro de salud de Loiola empezará a construirse este año y costará 9,4 millones

-Real Sociedad: El Mirandés, una opción para Carlos Fernández

-Deportes: Artola, baja para este martes en Zestoa y para el miércoles en Leitza

-Mundo: Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera

-Política: El PP denuncia la aparición de una pancarta por los presos de ETA en un colegio público de Donostia

