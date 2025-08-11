Una joven de 21 años muerta y un hombre de 47 herido en un accidente de moto en Donostia

Segundo accidente mortal en las carreteras guipuzcoanas en menos de 48 horas. Una joven de 21 años ha fallecido alrededor de la una de la ... pasada madrugada como consecuencia de una salida de calzada de una moto a la altura de San Sebastián. Su acompañante, un hombre de 47 años y que conducía el vehículo, está ingresado en el Hospital Donostia. Esta muerte se une a la ocurrida el sábado por la mañana en Tolosa, y que costó la vida a un joven de 28 años, vecino de Berrobi, tras la colisión de su vehículo y un autobús en una calle de la localidad.

La Guardia Municipal de San Sebastián ha informado a primera hora de este lunes de que en la moto viajaban dos personas y que se estrelló contra el quitamiedos del exterior de la curva de la carretera de acceso al túnel de la GI-41, en sentido de salida de la capital.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes salieron despedidos del vehículo, cayendo al vial de sentido de entrada a la ciudad, que queda a un nivel más bajo. Los equipos sanitarios que llegaron al lugar no pudieron hacer más que certificar el fallecimiento de la acompañante, una joven de 21 años, y trasladaron en ambulancia al Hospital Donostia al conductor, un varón de 47 años y que sufrió policontusiones.

Como consecuencia del accidente, el vial permaneció cerrado durante buena parte de la noche para investigar las causas del hecho y levantar el cadáver. Tras realizar estas labores, se restableció la circulación, según han informado las mismas fuentes.

El sábado, un joven de 28 años, X.Z.A., y vecino de Berrobi, falleció en Tolosa tras sufrir un accidente entre su vehículo y un autobús en el término municipal. El suceso mortal ocurrió en el conocido como vial, en la calle Jon Andoni Irauzusta del municipio, y según confirmaron los Bomberos de Gipuzkoa, el autobús iba sin pasajeros en el momento del choque.

Fue a las 11.04 horas cuando los servicios de emergencia y efectivos policiales recibieron el aviso y por el momento se investigan las causas de la colisión entre ambos vehículos. Por su parte, la compañía Lurraldebus informó de la supresión de las paradas de sus vehículos en Ibaiondo kalea 1 y en Laramendi kalea 8 mientras los servicios de emergencia actuaban en la zona del siniestro. A consecuencia de la brutal colisión, el equipo sanitario desplazado hasta el lugar intentó salvar la vida del joven pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos y se confirmó su fallecimiento.

Accidentes en carreteras

En lo que va de año doce personas han perdido la vida en las carreteras de Gipuzkoa. El mes pasado, el 18 de julio, un ciclista perdió la vida al ser atropellado por un vehículo en la carretera GI-3630 a su paso por Anoeta en dirección a Alkiza, una vía muy frecuentada por ciclistas sobre todo en los meses de verano. El conductor del vehículo ingresó en la cárcel de Martutene acusado de dos presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad vial. El 5 de julio, una persona de 62 años falleció al ser arrollada en Oiartzun por un conductor que se dio a la fuga. El accidente ocurrió en el punto kilométrico 5,1 de la carretera GI-636, un punto negro que volvió a sembrar una tragedia con víctimas mortales. También en esta carretera murió un motorista en un accidente a la altura de Lezo, sentido Errenteria, el pasado 7 de junio.

Desgraciadamente, también la GI‑2634 ha sido escenario de múltiples accidentes con víctimas mortales a lo largo de los últimos años. El 27 de junio, un motorista falleció como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en esta carretera, a la altura del término municipal de Errezil. Dos días más tarde un hombre de 55 años que sufrió un grave accidente con su patinete eléctrico en Altza falleció a consecuencia de las heridas sufridas en la caída.

Junto con los motoristas, los peatones son otro colectivo vulnerable que lamentablemente se suman a la lista de fallecimientos. El pasado 8 de abril, una mujer de 68 años murió después de ser atropellada por un vehículo en un polígono industrial de Arrasate.

Marzo también fue un mes negro en las carreteras guipuzcoanas. A comienzos de ese mes, el día 3, un vecino de Ibarra de 53 años falleció mientras circulaba en bicicleta por la N-634 dirección Orio después de ser atropellado por un camión a la altura de Usurbil. Días más tarde, el día 24, un hombre de 49 años que circulaba en su coche por la GI-2632 en la subida del alto de Eitzaga, en el término municipal de Zumarraga falleció tras salirse de la calzada. El mes se cerró con la muerte de una adolescente vecina de Getaria, en la carretera N-634, que viajaba de copiloto. El conductor del vehículo, también vecino de la localidad y de 21 años, resultó herido.

Febrero también se llevó por delante varias vidas en las carreteras. El 1 de febrero una mujer falleció en Eibar tras ser arrollada por un autobús interurbano junto al paso de cebra del Paseo San Andrés. Una semana después, un motorista de 62 años perdía la vida tras salirse de la vía en un accidente ocurrido en la N-I en Tolosa.