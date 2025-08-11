Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del túnel de la GI-41 que une el barrio de Amara con Martutene.

Una joven de 21 años muerta y un hombre de 47 herido en un accidente de moto en Donostia

El accidente se produjo alrededor de la una de esta pasada madrugada en la carretera de acceso al túnel de la GI-41, en sentido de salida de la capital

A. Iparraguirre

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:49

Segundo accidente mortal en las carreteras guipuzcoanas en menos de 48 horas. Una joven de 21 años ha fallecido alrededor de la una de la ... pasada madrugada como consecuencia de una salida de calzada de una moto a la altura de San Sebastián. Su acompañante, un hombre de 47 años y que conducía el vehículo, está ingresado en el Hospital Donostia. Esta muerte se une a la ocurrida el sábado por la mañana en Tolosa, y que costó la vida a un joven de 28 años, vecino de Berrobi, tras la colisión de su vehículo y un autobús en una calle de la localidad.

