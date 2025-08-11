El PP denuncia la aparición de una pancarta por los presos de ETA en un colegio público de Donostia
Los populares piden que se «retire inmediatamente» y critican que «es muy difícil para las nuevas generaciones crecer libres recibiendo este tipo de mensajes desde lo público»
A. B.
Lunes, 11 de agosto 2025, 15:48
El PP ha denunciado este lunes la aparición de dos lonas en la fachada del colegio público Orixe de Donostia en la que se pide ... la amnistía de los presos de ETA. «Presoak kalera aministia osoa», se puede leer en una, mientras que en la otra se publicita una manifestación el próximo 14 de septiembre a las 13.00 horas en el Boulevard. Este hecho se produce en plena Aste Nagusi de la capital guipuzcoana.
La presidenta de los populares en Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha censurado a través de su cuenta de X que se utilice «un colegio como plataforma para pedir la libertad de unos asesinos». Y ha apuntado que «estas pancartas tienen que ser retiradas inmediatamente».
También se ha mostrado muy crítico el portavoz del PP en el ayuntamiento de Donostia, Borja Corominas, quien ha asegurado que «de todos los carteles que estos días decoran la ciudad, este posiblemente sea el que más nos entristece». «Pide la impunidad para asesinos presos desde un colegio público. Es muy difícil para las nuevas generaciones crecer libres recibiendo este tipo de mensajes desde lo público», ha añadido.
