Dos lonas han aparecido colgadas en el colegio Orixe de Donostia.

El PP denuncia la aparición de una pancarta por los presos de ETA en un colegio público de Donostia

Los populares piden que se «retire inmediatamente» y critican que «es muy difícil para las nuevas generaciones crecer libres recibiendo este tipo de mensajes desde lo público»

A. B.

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:48

El PP ha denunciado este lunes la aparición de dos lonas en la fachada del colegio público Orixe de Donostia en la que se pide ... la amnistía de los presos de ETA. «Presoak kalera aministia osoa», se puede leer en una, mientras que en la otra se publicita una manifestación el próximo 14 de septiembre a las 13.00 horas en el Boulevard. Este hecho se produce en plena Aste Nagusi de la capital guipuzcoana.

