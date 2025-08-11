Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñaki Artola, en las calles de Alegia. Félix Morquecho
Pelota

Artola, baja para este martes en Zestoa y para el miércoles en Leitza

Urrutikoetxea ocupará su lugar en el partido del Masters en el Gurutzeaga y Peña II le sustituirá en el Amazabal

Joseba Lezeta

San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:12

Iñaki Artola también se perderá el partido del Masters CaixaBank de este martes en Zestoa y el compromiso de empresa que tenía anunciado el miércoles ... en Leitza por la microrrotura en el sóleo del tríceps sural de su pierna derecha que arrastra desde el 31 de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  2. 2

    Una joven de 21 años muerta y un hombre de 47 herido en un accidente de moto en Donostia
  3. 3

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  4. 4 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  5. 5

    La política se desnuda en verano
  6. 6 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  7. 7 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  8. 8 El pianista que sorprende tocando en la playa de Ondarreta en San Sebastián
  9. 9 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  10. 10

    Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Artola, baja para este martes en Zestoa y para el miércoles en Leitza

Artola, baja para este martes en Zestoa y para el miércoles en Leitza