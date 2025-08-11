Artola, baja para este martes en Zestoa y para el miércoles en Leitza
Urrutikoetxea ocupará su lugar en el partido del Masters en el Gurutzeaga y Peña II le sustituirá en el Amazabal
Joseba Lezeta
San Sebastián
Lunes, 11 de agosto 2025, 11:12
Iñaki Artola también se perderá el partido del Masters CaixaBank de este martes en Zestoa y el compromiso de empresa que tenía anunciado el miércoles ... en Leitza por la microrrotura en el sóleo del tríceps sural de su pierna derecha que arrastra desde el 31 de julio.
El de Alegia estaba anunciado en el Gurutzeaga con Martija frente a Larrazabal y Rezusta, a su vez duda por una infección producto de una herida en el codo derecho. Mikel Urrutikoetxea es el pelotari elegido por Baiko para sustituirle. Veinticuatro horas después, en el Amazabal, Peña II ocupará el lugar de Artola.
Los responsables de Baiko esperan que Iñaki Artola esté listo para intervenir el lunes 18 en la final del Torneo Bizkaia por equipos en Bilbao, si bien la fecha de reaparición dependerá de cómo se encuentre en las pruebas de frontón que tiene previsto llevar a cabo esta semana.
